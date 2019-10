Plan climat à Bruxelles: objectif 40% de co2 en moins en 2030

Le gouvernement bruxellois a adopté jeudi la version définitive de la contribution bruxelloise au Plan National Énergie Climat (PNEC) pour 2030. Celui-ci doit être transmis à la Commission européenne pour le 31 décembre prochain au plus tard.

Le Plan national a pour ambition de décrire comment la Belgique, via ses entités fédérale et fédérées, contribuera aux objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris. Son ambition principale: contenir l’élévation de la température moyenne d’ici à 2100 en deçà de 2° C, et même de poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5°C.

Si l’on en croit le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort lors d’une présentation détaillée de la contribution bruxelloise, aux côtés du ministre de la Transition climatique Alain Maron (Écolo) et de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), le gouvernement bruxellois est le premier à le faire.

Une première version provisoire de la contribution bruxelloise avait été adoptée en juillet 2018.

Réduire de 40% par rapport à 2005

Par rapport à celle-ci, le nouveau gouvernement bruxellois a tenu compte des avis reçus suite à la consultation publique nationale, des recommandations de la Commission européenne mais aussi de la Déclaration de Politique Régionale PS-Ecolo-DéFi; Groen-Open Vld-one.brussels.

Sont également pris en compte le Plan Régional de Développement Durable le Plan de mobilité «Good move» ou encore la Stratégie de rénovation du bâti bruxellois, a commenté le ministre-président, en début de conférence de presse.

La Région bruxelloise s’engage également à veiller à ce que l’ensemble des politiques qui sont et seront menées afin de rencontrer nos objectifs ne pénaliseront pas les habitant(e)s en situation de précarité.

Selon Alain Maron, l’objectif est de réduire de 40% par rapport à 2005 les émissions de C02. Le plan est «relativement» conforme à ce que d’autres grandes villes européennes ambitieuses se donnent comme objectif.

Nouveauté: sont incluses les émissions dites indirectes, soit celles émises en dehors de Bruxelles via l’alimentation, la consommation, les matériaux des bâtiments.

Soixante pour-cent des émissions directes proviennent des bâtiments. Par conséquent, la stratégie rénovation adoptée à la fin de la législature sortante sera poursuivie. Les primes et soutiens divers pour la réduction de la consommation énergétique seront renforcés.