Rallye de Catalogne: Thierry Neuville 9e du shakedown

Thierry Neuville (Hyundai) a signé le 9e temps du shakedown du rallye de Catalogne, 13e et avant-dernière manche du championnat du monde (WRC), jeudi.

Le meilleur temps a été réalisé par le Britannique Kris Meeke (Toyota) en 1:31.6.

Sur les 2 km de cette spéciale test, Meeke a devancé l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai), deuxième en 1:31.9, et le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota), troisième en 1:32.3.

L’Estonien Ott Tänak (Toyota), qui peut être sacré champion du monde en Catalogne, a signé le sixième temps (1:33.4). Le Français Sébastien Ogier (Citroën) est huitième (1:33.8), juste devant Neuville (1:34.5).

Le rallye de Catalogne, qui se dispute sur asphalte et sur terre, débutera vendredi matin à Gandesa. Pour s’assurer le titre, Tänak doit prendre deux points de plus que Ogier et ne pas laisser Neuville lui reprendre plus de onze unités.