Six ans de prison ferme pour une tentative d’assassinat

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi Loïc C. un habitant de Nivelles âgé de 27 ans, à six ans d’emprisonnement ferme. ÉdA

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi Loïc C. un habitant de Nivelles âgé de 27 ans, à six ans d’emprisonnement ferme. Il était poursuivi pour une tentative d’assassinat commise le 29 mai dernier, sur le parking arrière d’un magasin du centre de Nivelles.

Après une altercation en rue avec une connaissance, le prévenu était rentré chez lui pour pendre une douche et consommer un rail de cocaïne, avant de retourner à la rencontre de ce tiers et de lui porter un coup de couteau dans l’aine. Loïc C. avait déjà été condamné pour tentative de meurtre sur son frère, en 2017.

Pour les faits du 29 mai 2019, deux témoins avaient décrit l’état de rage du prévenu lorsqu’il s’est précipité sur la victime en criant qu’il allait la tuer, avant de lui porter un coup de couteau. Le Nivellois, lui, avait beaucoup varié dans ses déclarations au fil de l’enquête, niant d’abord en bloc les menaces et l’utilisation d’un couteau, avant d’avouer alternativement l’un de ses éléments mais pas l’autre. À l’audience, il y a quinze jours, il avait concédé s’être servi d’un cutter qu’il utilise pour son travail, et avoir sans doute proféré des menaces de mort mais sans les penser, sous le coup de la colère.

Le tribunal, dans son jugement, estime établies la volonté homicide que contestait la défense, et indique que la préméditation ne fait pas non plus de doute. Pour fixer la hauteur de la peine infligée pour cette tentative d’assassinat, il relève les multiples variations dans les versions du prévenu, la particulière gravité des faits, les antécédents judiciaires du prévenu qui est en récidive après avoir été condamné pour tentative de meurtre en 2017, et la nécessité d’une sanction significative.