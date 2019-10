VIDÉO | Genk-Liverpool: deux fans des «Reds» se trompent et se retrouvent… à Gand

Parce qu’ils ont confondu Genk et Gent (Gand), deux supporters de Liverpool ont été obligés de regarder la victoire des «Reds» à 150 km de distance.

Grosse désillusion pour deux supporters de Liverpool qui ont traversé la Manche, hier, pour se rendre au match de Ligue des champions des «Reds». Et pour cause, malgré le fait qu’ils possédaient bel et bien un ticket pour suivre la rencontre, le binôme a été forcé de la suivre depuis un bar… situé à 150 kilomètres de la Luminus Arena. Pourquoi? Parce qu’ils ont confondu Genk et Gent (Gand)!

Au total, cette erreur, dont ils ne se sont rendu compte qu’une bonne demi-heure avant le match, leur a coûté respectivement 220 euros: 150 euros pour leur voyage en train et 70 euros pour leur place dans le stade.

Reste que ces deux supporters anglais n’ont peut-être pas encore tout perdu. Car, outre le fait d’avoir quand même pu assister en direct à la victoire des «Reds» hier soir face à Genk, les deux compères pourraient malgré tout assister à un autre match européen dès ce jeudi soir.

En effet, conscient que les supporters étrangers confondent leur équipe et celle de Genk – lors du tirage au sort des poules de la Ligue des champions, le club de Naples avait aussi identifié le compte Twitter de Gent au lieu de celui de Genk – les Gantois ont souhaité inviter les deux fans de Liverpool a assisté au match d’Europa League de ce soir, entre Gand et Wolfsburg.

We’ll give them some lessons on Belgian geography afterwards ?? #genk #gent pic.twitter.com/TlE0rMGyG5 — KAA Gent (@KAAGent) 24 octobre 2019

À voir si les deux supporters anglais vont répondre favorablement à l’invitation.