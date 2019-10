Une tribune pour aveugles dans le stade de l’Antwerp

Le club de football de l’Antwerp ouvrira une tribune pour les aveugles et les malvoyants lors du match du 29 novembre contre le FC Malines. C’est ce que le ‘Great Old’a annoncé jeudi.

Vingt places seront prévues en tribune 1 pour les adultes et les malvoyants et 20 pour l’éventuel accompagnateur. Un ticket coûte 20 euros pour une personne avec une vision limitée. Un accompagnateur peut venir gratuitement. Les personnes intéressées peuvent contacter le club de supporters pour personne avec une déficience, l’Antwerp-G-fans.

Via des écouteurs, les personnes aveugles et malvoyantes pourront écouter des commentaires de spécialistes. «Ils commenteront le match dans son intégralité et donneront de nombreux détails: positions sur le terrain, explication d’une action, émotions dans le stade, réactions des joueurs, emplacement d’un coup franc. Vous pourrez profiter pleinement du match et vivre ce qui se passe sur le terrain», explique le club.

D’autres clubs ont déjà mis en place des tribunes pour aveugles et malvoyants.