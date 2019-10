Fédé bruxelloise du PS: Isabelle Emmery et Martin Casier vice-présidents

Isabelle Emmery et Martin Casier sont les nouveaux vice-présidents de la Fédé bruxelloise du PS.

Les délégués des sections bruxelloises du PS ont élu mercredi soir Isabelle Emmery et Martin Casier à la vice-présidence de la fédération bruxelloise du parti, avec respectivement 75% et 77% des voix exprimées.

Les délégués étaient réunis, comme les militants, à huis clos, dans une salle des Mutualités socialistes de la rue du Midi, pleine à craquer, a-t-on appris à plusieurs sources à l’issue de la réunion.

C’était une première pour le nouveau président Ahmed Laaouej, élu samedi dernier par un score serré face à son challenger Rachid Madrane qui avait obtenu une cinquantaine de voix de moins que lui.

Congrès d’installation de notre nouveau Président de la fédération bruxelloise du PS @AhmedLaaouej . Bravo à @Isabellemmery et @Mart1Casier vice-Président.e.s et aux nouveaux membres du bureau politique. pic.twitter.com/e0lgvehOtt — Ridouane Chahid (@RidouaneChahid) October 24, 2019

Les nouveaux vice-présidents, Isabelle Emmery et Martin Casier qui se présentaient en ticket avec Ahmed Laaouej étaient les seuls candidats à la vice-présidence.

Dans une lettre adressée mardi aux militants, Catherine Moureaux et Karine Lalieux, qui faisaient équipe avec Rachid Madrane en vue de l’élection à la présidence - et en ce qui les concerne à la vice-présidence - avaient signifié qu’elles n’étaient plus candidates, privilégiant l’équipe et les idées qu’elles partagent avec celui-ci.

Laurette Onkelinx applaudie

On a par ailleurs appris auprès de plusieurs participants que l’élection des représentants au bureau national avait été reportée, trois des candidatures n’ayant pu être validées.

Les postes de secrétaire de la fédération et de trésorier n’ont pas encore pu être attribués, faute de candidats.

À l’applaudimètre, le congrès a été l’occasion d’un hommage soutenu des militants à la présidente sortante Laurette Onkelinx, si l’on en croit plusieurs participants au congrès.