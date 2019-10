VIDÉO | Des chercheurs ont appris à des rats à conduire des mini-voitures

Des chercheurs ont réussi à apprendre à des rats à conduire des mini-voitures en échange de céréales, et ils affirment que les résultats montrent que la conduite réduit le niveau de stress des animaux.

Les mini-véhicules consistaient en une cabine dans laquelle trois barres en fils métalliques correspondaient à trois directions: droite, gauche, et tout droit. Quand le rat touchait l’une des barres, le véhicule se déplaçait dans la direction sélectionnée.

Dix-sept rats ont été entraînés pendant des mois à conduire dans une sorte d’arène en plexiglas de 150 centimètres sur 60.

Les chercheurs ont eu la satisfaction de voir que les rats pouvaient effectivement apprendre à conduire. AFP En réalité, ils se sont aperçus que les rats qui avaient grandi dans ce qu’ils appellent un «environnement enrichi» (un espace plus naturel, grand et complexe) conduisaient bien mieux que ceux qui avaient grandi en cages.

«C’était vraiment fou de voir à quel point ils étaient meilleurs», dit à l’AFP Kelly Lambert, co-auteure et chercheuse à l’université de Richmond.

En outre, les excréments des rats, récupérés et analysés, ont montré que chez tous les rats conducteurs, le niveau d’hormone déhydroépiandrostérone, qui contrecarre le stress, était plus élevé, ce qui pourrait être lié à la satisfaction d’avoir appris une nouvelle compétence.

Kelly Lambert et ses collègues veulent croire que cela ouvre la voie à des traitements comportementaux en psychiatrie, pour les humains.

