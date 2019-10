Les services des soins de santé s’arrêtent (partiellement) à Ath

Des piquets de grève ont été installés face au service d’aide et de soins à domicile d’Ath (Croix jaune et blanche), ainsi qu’à l’entrée de l’hôpital ÉpiCURA. Les services tourneront au ralenti, ce jeudi au moins.

En cette journée nationale d’action dans les services des soins de santé, les travailleurs du service d’aide et de soins à domicile (Croix jaunes et blanche), installé au chemin des Primevères, ont mené une action symbolique en front commun (CNE/CGSLB) en opérant un arrêt de travail, ce jeudi matin. «En cette veille du 2e anniversaire de l’accord social de 2017 qui prévoyait une série de nouveaux droits pour les travailleurs des services de santé fédéraux, nous constatons que rien a été mis en place, indique Candice Lebleu, délégué syndical CGSLB. On entend beaucoup parler des hôpitaux et maisons médicales, mais le service des soins à domicile est aussi impacté. Les gens doivent le savoir; et c’est la raison de notre action ce matin. » Si certains travailleurs campent devant l’établissement, d’autres n’ont pas eu d’autre choix que de partir faire leur tournée du matin. «Le service tourne au ralenti, mais nos patients doivent quand même être pris en charge. Les travailleurs sur le terrain en profitent pour les informer de la situation.»

Une quarantaine d’infirmiers, une petite dizaine d’aides soignants, ainsi qu’une dizaine d’encadrants travaillent pour ce service.

ÉpiCURA s’arrête aussi

Un piquet de grève de la CNE a également été installé à l’entrée de l’hôpital ÉpiCURA d’Ath. Le bloc opératoire, l’hôpital de jour, le service de radiologie et la chirurgie sont fermés. «Des perturbations sont évidemment à prévoir toute la journée, précise Alexandre Hornebecq, délégué CNE. Nous souhaitons que les employeurs disent à leur fédération de valider les accords de 2017, au lieu de les bloquer. »

Les délégués informent les patients de l’hôpital via une note explicative, afin de les tenir informés de la situation. «Aujourd’hui, c’est notre première action. Mais d’autres actions seront organisées s’il le faut.»