NBA: Kyrie Irving plante 50 points pour ses débuts avec les Nets, qui s’inclinent

Pour son premier match sous le maillot de Brooklyn, Kyrie Irving a inscrit 50 points (avec 8 rebonds et 7 passes) mais n’a pu empêcher la défaite des Nets contre Minnestoa (126-127) après prolongation.

Le temps réglementaire s’était soldé sur un score de parité (115-115). En prolongation, Irving a manqué le tir de la victoire sur la dernière action de la rencontre, son tir tapant l’arrière du cercle avant de ressortir.

Deux des favoris de la conférence Est étaient opposés à Philadelphie. Les 76ers ont pris le dessus sur Boston (107-93), montrant déjà leur force collective, avec cinq joueurs à au moins 15 points, dont Joel Embiid (15 points, 13 rebonds), Ben Simmons (24 points, 9 passes, 8 rebonds) et la recrue Al Horford (16 points).

Côté Ouest, Portland et Denver se retrouvaient après la demi-finale de conférence la saison passée, remportée 4-3 par les premiers. Portés par Nikola Jokic (20 points, 13 rebonds), les Nuggets ont pris leur revanche en s’imposant 100-108.

Autre performance individuelle remarquée, celle d’Andre Drummond. Meilleur rebondeur de la Ligue en 2015-2016, 2017-2018 et 2018-2019, le pivot de Detroit a capté 23 rebonds, réussi 5 contres mais également inscrit 32 points, lors de la victoire des Pistons (110-119) sur le parquet d’Indiana.

Le duo formé le Slovène Luka Doncic, meilleur rookie de la saison passée, et le Letton Kristaps Porzingis fait déjà des étincelles à Dallas, avec 34 points pour le premier et 23 pour le second, lors de la victoire 108-100 des Mavericks sur Washington.

Utah a pu compter sur Donovan Mitchell (32 points, dont 14 dans l’ultime période, et 12 rebonds) pour venir à bout d’Oklahoma (100-95).