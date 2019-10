Ligue des Champions - Felice Mazzu estime que Genk reste trop tendre face à l'adversaire

(Belga) L'entraîneur de Genk Felice Mazzu exprimait des sentiments mitigés mercredi après le 1-4 contre Liverpool à l'occasion de la 3e journée du groupe E de Ligue des Champions. "D'un côté je ne suis pas si mécontent de notre match, d'un autre nous étions par moment encore trop tendres envers notre adversaire", a-t-il commenté après la rencontre.

L'entame du match été "effroyable", selon Felice Mazzu. "C'est la seconde fois cette saison que nous sommes visés très tôt. C'est ce qui s'est passé à Salzbourg et cette fois encore. Contre une équipe comme Liverpool, d'un niveau exceptionnel, il faut s'en tenir à la lettre. Après nous avons joué comme une bonne équipe durant la première mi-temps selon moi. Nous avons créé plus d'opportunités que Liverpool, et avons même tiré un but, mais finalement annulé pour une position de hors-jeu. Cela ne va pas à ce niveau-là pour le moment, mais nous nous en sortons bien. Je ne suis bien sûr pas content". Une des faiblesses pointées par le coach est à nouveau le caractère de son équipe. "Nous restons en ce moment trop gentils envers notre adversaire. Nous démontrons trop de respect. L'agressivité positive fait partie du football. C'est un aspect dans lequel nous pouvons progresser. Mon sentiment est toutefois bon, nous devons davantage croire en nous-même. Ce groupe a plus de capacité qu'il ne le pense parfois". Suite au 2-3 de Salzbourg contre Naples, les Limbourgeois restent dans la course pour la 3e place. "Selon moi, tout est encore possible pour cette 3e place", est d'avis Mazzu. (Belga)