Le débrief du jour: Décès de Nihoul | Un Belge retrouvé en Australie | Genk face à une montagne

Décès d’un des visages de l’affaire Dutroux, un jeune Brabançon porté disparu retrouvé en Australie, Genk affronte les champions d’Europe de Liverpool: voici le condensé de l’actualité de ce mercredi 23 octobre 2019.

1. Michel Nihoul est décédé à l’âge de 78 ans

Michel Nihoul, l’un des visages de l’affaire Dutroux, est décédé à l’âge de 78 ans. Il était hospitalisé depuis plusieurs jours.

2. Un jeune Brabançon disparu en Australie a été retrouvé

Dorian Léonard, un jeune Brabançon de 22 ans, porté disparu en Australie depuis le 12 octobre dernier, a été retrouvé. Un avis de recherche avait été lancé suite à sa disparition.

3. Le corps d’un homme retrouvé sur un parking de l’E42

Un homme a été retrouvé mort ce matin sur l’aire autoroutière de Frenia, qui borde l’E42 à hauteur de Couthuin. L’accès au parking a été fermé.

4. 39 corps retrouvés dans un camion en Grande-Bretagne

Trente-neuf corps ont été découverts dans la nuit de mardi à mercredi à Grays dans l’Essex, à l’est de Londres, dans un camion dont le chauffeur, originaire d’Irlande du Nord et âgé de 25 ans, a été arrêté pour meurtre.

5. Genk s’attaque au champion d’Europe

Les Limbourgeois accueillent Liverpool, tenant de la Ligue des champions, et équipe la moins souvent battue en Europe depuis un an. Un match à suivre dès 21h via notre direct commenté.