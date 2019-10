Tournoi ATP de Bâle: David Goffin ne tombe pas dans le piège Marin Cilic au 1er tour

Tête de série numéro 6 du tournoi ATP 500 de Bâle, David Goffin a parfaitement négocié son premier tour compliqué face à Marin Cilic.

David Goffin s’est qualifié pour les 1/8e de finale du tournoi de tennis ATP 500 de Bâle, épreuve sur surface dure dotée de 2.082.655 euros. Goffin, 13e joueur mondial et tête de série N.6, a battu le Croate Marin Cilic (ATP 23) 6-4, 6-4 mercredi au premier tour.

Goffin prenait le service de Cilic dès le troisième jeu. Le N.1 belge empochait ainsi la première manche 6-4.

Dans le deuxième set, Goffin réussissait d’emblée deux breaks pour se porter à 3-0. Mais il concédait dans la foulée un contre-break, sur un jeu blanc et après une double faute au service. Goffin sauvait deux balles de break avant de mener 4-2 et de s’envoler vers le gain du match sur un double 6-4 en 1 heure et 12 minutes.

Goffin, 28 ans, et Cilic, 31 ans, s’affrontaient pour la septième fois. Le bilan était jusqu’ici en équilibre, avec trois victoires du Belge, toutes en 2016 (en Coupe Davis, à Indian Wells et à Tokyo) suivies par trois victoires du Croate (en 2016 à Paris, en 2017 à Rome et en 2018 à l’US Open).

David Goffin affrontera au tour suivant l’Américain Reilly Opelka (ATP 37), qui a battu 7-6 (7/5), 7-6 (12/10) le Chilien Cristian Garin (ATP 38).

Goffin et Opelka se sont affrontés une fois, à l’Open d’Australie 2017. Le Liégeois l’avait emporté en cinq sets.