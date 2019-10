PHOTOS | Food-Truck écolo dans la cour de récréation

À l’Institut de la Vierge Fidèle de Schaerbeek, les élèves sont de plus en plus sensibilisés à l’écologie. Chaque temps libre est une occasion de contribuer aux nombreuses initiatives mises en œuvre au sein de l’école. D’ici peu, un Food-Truck écolo fera son entrée dans la cour de récré.

AVANT DE LIRE Chaque semaine durant deux mois, un(e) jeune journaliste sélectionné(e) pour le concours Belgodyssée propose un reportage sur le thème des initiatives positives pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette semaine: Olivia Grisard.

Les multiples manifestations en faveur du climat de l’an dernier ont déclenché une réelle prise de conscience chez la jeune génération. Les élèves de secondaire de l’Institut de la Vierge Fidèle de Schaerbeek n’ont d’ailleurs pas attendu que des mesures gouvernementales soient prises pour agir.

Food-Truck écolo, consommation de légumes locaux et autres actions sont prises quotidiennement. Trois «éco-délégués» ont été nommés au sein de chaque classe. Une quinzaine de professeurs forment également «l’éco-team» de l’école. Ensemble, ils agissent à leur échelle pour lutter contre le changement climatique.

Des initiatives toujours plus créatives

D’ici quelques semaines, une roulotte assez particulière fera son entrée dans la cour de récréation. Elle a déjà son prénom: l’Eco-Truck, mélange d’Eco-Team, les professeurs responsables des initiatives écologiques de l’école, et de Food-Truck.

L’Eco-Truck a été acheté en seconde main et est entièrement rénové à partir de matériaux écologiques. Il viendra remplacer l’ancienne petite épicerie de l’école. À l’intérieur on y trouvera une production zéro déchet et bio. Aux fourneaux: des élèves et des professeurs, tous bénévoles. Les soupes, salades, smoothies et autres collations saines, toutes à base de produits locaux, seront vendues à prix coûtant.

L’Eco-Truck, mélange d’Eco-Team et de Food-Truck La roulotte en travaux deviendra la nouvelle petite épicerie. Elle fera son entrée dans la cour de récré d’ici fin novembre. Olivia Grisard Evelyn Tilmans est professeur de géographie et d’actualité mais elle est aussi responsable de l’Eco-Team. Depuis le mois de septembre, elle met tout en œuvre pour mener à bien le projet de l’Eco-Truck. Cependant, toutes les initiatives prises au sein de l’établissement ont un coût. «L’école rentre des dossiers pour obtenir des fonds auprès d’ASBL mais nous avons décidé de lancer une campagne de crowdfunding destinée à tous ceux qui souhaitent soutenir le projet». L’Eco-Team va toujours plus loin quand il s’agit de diminuer son impact sur le réchauffement climatique. Pour alimenter la petite épicerie, chez les commerçants du quartier uniquement, les professeurs se déplacent avec leur mascotte: le vélo de l’épicerie! Evelyne Tilmans insiste également sur la clé du fonctionnement au sein de leur école: la participation massive des élèves. Dès qu’ils ont une heure de fourche ou du temps libre, ils coupent les légumes, préparent la soupe ou distribuent jus et pommes. La mascotte de l’école est le vélo servant à alimenter la petite épicerie. Olivia Grisard

Une collaboration avec Good Planet

Distribution de légumes locaux et bio durant la récréation. Olivia Grisard L’école s’est aussi engagée à suivre les actions de l’ASBL Good Planet. Au total, plusieurs défis seront organisés sur l’année. Le premier, la journée «Croque local», avait lieu le 15 octobre. Les élèves pouvaient alors laisser leurs biscuits à la maison. Des légumes locaux de saison étaient apportés par Good Planet, coupés par les élèves et distribués gratuitement à la récréation. L’éco-team avait également prévu des jus de fruits et des pommes. L’objectif de la journée étant de sensibiliser les élèves à manger local et sainement, ainsi que de leur faire découvrir certains légumes peu connus: panais, choux-raves, navets,…

Une reconnaissance internationale

Pommes à volonté et remplissage de jus bio dans les gourdes des élèves. Olivia Grisard L’Institut de la Vierge Fidèle a récemment obtenu le renouvellement de son label «Eco-school» par Bruxelles Environnement. Il valorise à l’international des écoles développant une démarche durable. «On est vraiment dans une école en mouvement pour montrer l’exemple aux jeunes» affirme Madame Tilmans. Le label est octroyé lorsque l’on remplit des objectifs suite à une série de critères touchant à l’environnement, l’écologie, la mobilité, l’alimentation durable, mais également à l’éducation au sein de l’établissement.

C’est donc un tout nouveau concept qui arrivera d’ici fin novembre dans la cour de récré. L’Eco-Truck, composé uniquement de matériaux recyclés, sera la nouvelle petite épicerie de l’école. Son objectif: être zéro déchet, consommer bio et local, en allant se fournir… uniquement à vélo! C’est une réelle éducation à l’écologie que l’on retrouve au sein de cette école. La responsabilisation des élèves et la lutte contre le changement climatique sont au cœur de l’enseignement. Élèves et professeurs sont engagés ensemble pour lutter par le biais de petites initiatives contre le changement climatique.

Peut-être retrouvera-t-on d’ici peu une nouvelle matière enseignée en classe: l’écologie?