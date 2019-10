Le Cheval Blanc, siège du SI, perquisitionné ce matin

Des inspecteurs de la Police Judiciaire Fédérale ont débarqué à Virton ce mercredi matin et ont emporté une série de documents au siège du SI ainsi qu’au domicile privé de son ancien président, Georges Behin.

Dès 9 h ce matin, plusieurs inspecteurs de la section financière de la PJF du Luxembourg, mandatés par un juge d’instruction, se sont présentés au domicile privé de M. Georges Behin, l’ancien président du SI de Virton. Ils y ont emporté divers documents puis se sont rendus au siège du SI, l’ancien hôtel du Cheval Blanc, rénové, au début de la rue d’Arlon à Virton. Là aussi, ils ont emporté différents documents (factures, devis) en lien avec la rénovation de ce bâtiment.

Le président Chalon se dit très surpris

D’après nos informations, une autre équipe d’enquêteurs s’est présentée au domicile de M. Etienne Chalon, actuel président du SI.

Cette perquisition ce 23 octobre intervient apparemment à la suite d’une plainte déposée par le collège communal de Virton voici quelques mois pour suspicion d’abus de biens sociaux et de détournements de fonds. De longue date, le bourgmestre Culot et le 1er échevin Wauthoz dénoncent le manque de transparence du financement du SI de Virton, une ASBL.

Etienne Chalon, président du SI virtonnais, s’est en tout cas montré très surpris et peiné par la perquisition à son domicile ce matin alors qu’il n’assume la présidence du SI que depuis fin 2018. MM. Chalon et Behin s’estiment totalement «sereins» par rapport aux investigations judiciaires en cours.

Etienne Chalon précisant à notre journal: «Cela sent le règlement de comptes. C’est très blessant car cela nuit à l’image de personnes qui se dévouent pour leur commune. Mon mandat est bénévole au SI. En plus, ces affaires judiciaires vont donner une image néfaste et négative à notre SI alors que nous étions en pleine phase de reconstruction et étions occupés à intégrer des jeunes, du sang neuf dans notre CA.»

