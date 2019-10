Swissport se dote d’un centre logistique ultra moderne dédié aux produits pharmaceutiques

La société de manutention Swissport International a inauguré mercredi un nouveau centre logistique dédié aux produits pharmaceutiques à Brussels Airport, au cœur de la zone pour le transport de marchandises.

D’une superficie de 3.620 m2, le «Swissport pharma center» offre des espaces d’entreposage dont la température est contrôlée, permettant un respect de bout en bout de la chaîne du froid. Il sera opérationnel d’ici «quelques semaines».

Les aménagements intérieurs de l’outil représentent un investissement de 11 millions d’euros pour Swissport International en plus du contrat de location de 20 ans.

«C’est un grand jour pour Swissport et Brussels Airport», s’est réjoui Luzius Wirth, vice-président exécutif pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Swissport International, soulignant l’investissement conséquent consenti par son entreprise et le rôle-clef de Brussels Airport, aux côtés de Liège, dans le transport et la logistique de produits pharmaceutiques.

Swissport n’était pas encore en mesure d’avancer un chiffre précis concernant d’éventuels nouveaux emplois.

Une importante opération pour Brussels Airport et la Belgique

Pour Brussels Airport, Piet Demunter, a rappelé l’«excellente réputation» dont jouit l’aéroport belge dans ce segment. Le transport de produits pharmaceutiques y connaît d’ailleurs une croissance à deux chiffres.

L’investissement de Swissport s’inscrit dans un projet plus large de rénovation couvrant 25.000 m2 d’entrepôts à Brucargo. Un nouvel immeuble de bureaux sera notamment érigé et une cinquantaine de quais de chargement de camions installés. Le tout devrait être opérationnel pour 2021.

Le vice-Premier ministre Alexander De Croo, a souligné l’importance de la Belgique à la fois dans le secteur de la logistique, avec sa situation «au cœur de l’Europe», et dans le secteur pharmaceutique, qui représente l’un des piliers de l’économie belge. Notre petit pays est ainsi le deuxième exportateur en Europe de produits pharmaceutiques, derrière l’Allemagne, avec des exportations de 40 milliards d’euros, ce qui représente tout de même 10% du total des exportations belges.

Le ministre libéral flamand a également appelé de ses vœux un développement harmonieux de l’aéroport et un équilibre entre sa croissance économique et le bien-être des populations vivant aux alentours.