Classements UCI: Lefevere fier de la première place de Deceuninck-Quick Step au classement des équipes

La formation Deceuninck-Quick Step a terminé en tête du classement UCI par équipes pour l’année 2019. Le ‘Wolfpack’a décroché 68 succès durant la saison, dont Milan-Sanremo (Julian Alaphilippe), Paris-Roubaix (Philippe Gilbert) et huit étapes dans les Grand Tours.

«Nous sommes fiers de ce succès, et ce n’était pas un facile à obtenir», s’est réjoui mercredi, sur le site de l’équipe, le CEO Patrick Lefevere au sujet de ce titre de meilleure équipe de 2019.

«Au cours de la saison, nous avons eu une grosse marge sur les autres équipes, mais cet avantage s’est réduit vers la fin, ce qui nous a d’autant plus motivés», a expliqué Lefevere. «Nous ne sommes pas une équipe orientée sur les Grands Tours, alors que c’est là qu’il y a le plus de points. Alors gagner ce classement avec un tel nombre de points rend ce triomphe encore plus remarquable. Les classements ne mentent pas normalement, une équipe qui gagne de janvier à octobre est vraiment la meilleure du monde.»

Trois moments inoubliables pour Lefevere

Lefevere retient en particulier trois moments de cette saison 2019: «Milan-Sanremo, Paris-Roubaix et les 14 jours en jaune (de Julian Alaphilippe, NDLR) au Tour de France. Le plus impressionnant, c’était de voir que tout le monde a lutté dur pour conserver ce maillot aussi longtemps que possible une fois qu’il a atterri sur les épaules de Julian la deuxième fois à Saint-Étienne. C’est la beauté du ‘Wolfpack’, on se serre toujours les coudes, on donne tout et on essaye de se pousser sachant que nous serons récompensés pour cela.»

«Peut-être que cela semble facile quand on regarde les chiffres, mais cela n’est jamais facile», poursuit Lefevere. «Nous travaillons dur chaque jour pour atteindre nos objectifs et nous combinons qualité et quantité, les deux sont tout aussi importants. En même temps, nous donnons notre chance à tout le monde. Les jeunes ont dépassé les attentes cette saison, contribuant à notre longue liste de victoire et s’intégrant dans l’équipe.»

Un autre aspect réjouit Lefevere: «Beaucoup de gens de l’extérieur ont dit par le passé que si tu viens ici, tu ne gagneras pas beaucoup à cause des autres. Mais regarde ce qui s’est passé cette année: 16 de nos coureurs ont gagné une course, ce qui est extraordinaire quand on y pense. Ce n’est pas la première fois que beaucoup de nos coureurs goutent au succès durant la saison, et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière.»