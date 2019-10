Un homme suspecté d’être un passeur dans l’affaire Mawda a été interpellé aux Pays-Bas

Un individu suspecté d’être un passeur dans l’affaire Mawda a été interpellé aux Pays-Bas. Une procédure d’extradition est en cours, a indiqué le parquet général de Mons.

Un an et demi après le décès de la petite Kurde d’Irak sur l’autoroute E42 à hauteur de Nimy-Maisières, près de Mons, un suspect, qui pourrait être un passeur, a été interpellé aux Pays-Bas. La fillette avait été atteinte en pleine tête d’une balle tirée par un policier dans la course-poursuite entre une camionnette de migrants et la police.

Le parquet général de Mons a confirmé l’interpellation du suspect aux Pays-Bas ainsi que la procédure d’extradition vers la Belgique. L’individu devrait être entendu par un juge à Mons dans le cadre de l’instruction en cours relative à la course-poursuite.

Deux reconstitutions des événements qui ont mené à la mort de la fillette ont eu lieu le 6 juin et le 20 septembre à Ghlin, près de Mons. Le chauffeur présumé de la camionnette, qui avait été arrêté en avril 2019 en Grande-Bretagne et extradé, avait assisté à la première reconstitution.