VIDÉO | Pierre Arditi défend la corrida et provoque un tollé: «Ce n’est pas une boucherie, c’est un art»

Signataires d’une tribune contre l’interdiction de la corrida, Pierre Arditi et Eric Dupond-Moretti ont vilipendé ceux qui réclamaient l’interdiction de la tauromachie aux mineurs.

Dans une tribune publiée vendredi dernier dans les colonnes du Figaro, 38 personnalités françaises s’étaient élevées contre une possible interdiction de la corrida aux mineurs. «Interdire un art est indigne d’une démocratie», peut-on notamment lire dans cette tribune.

Parmi les signataires, on retrouve l’acteur Pierre Arditi et l’avocat Éric Dupond-Moretti. Ces deux ardents défenseurs de la corrida étaient justement présents ce mardi sur le plateau de l’émission de France 5 «C à Vous». Le comédien de 74 ans s’est montré particulièrement prolixe au moment de défendre ce qu’il considère comme un «art».

Je n’aime pas le sang humain mais le sang de taureau, c’est autre chose.

«J’ai vu de la corrida pour la première fois à 14 ans. J’ai trouvé ça extraordinaire et ça a remué chez moi des choses étranges. Très curieusement, je n’aime pas le sang humain mais le sang de taureau, c’est autre chose. Ce n’est pas une boucherie la tauromachie, c’est un art. On peut ne pas aimer cet art mais on ne peut pas le ravaler au rang de boucherie généralisée qu’il faudrait absolument interdire pour la bonne conscience de tout le monde», lance l’acteur de la série Sauveur Giordano.

De son côté, le très réputé avocat Éric Dupond-Moretti, qui a notamment défendu Karim Benzema, Jérôme Cahuzac ou plus récemment Patrick Balkany, n’a pas non plus mâché ses mots.

«Je comprends que certains détestent ce spectacle et je ne les contraindrai jamais à assister à une corrida. Mais moi j’aime la corrida et je ne veux pas qu’on m’emmerde quand j’ai décidé d’y aller», lâche-t-il sans détour avant de verser dans le complotisme. «Il y a un petit groupe minoritaire qui veut tout interdire. Chez les anti-corrida, il y a des vegans plus ou moins financés par l’industrie agroalimentaire.»

Ces déclarations controversées n’ont pas tardé à faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux.

D'après Pierre Arditi "La corrida ce n'est pas une boucherie c'est un art"... Je suis sûr que cet argument a été utilisé à une autre époque pour défendre les combats de gladiateurs. pic.twitter.com/JNuZq21r16 — Nain Portekoi (@Nain_Portekoi) October 23, 2019

Alors, le "petit groupe minoritaire" qui "emmerde" Éric Dupond-Moretti et Pierre Arditi à vouloir faire interdire la corrida c'est 74% des Français (Ifop 2018).



Ils doivent avoir en tête des sondages qui datent du Moyen-Âge, comme leur mentalité où la mise à mort est "un art" 🚮 https://t.co/qsR2PyXrhi — Maxime Bourdeau (@MaximeBourdeau) October 22, 2019

Bandes de monstres ! Vous me dégoûtez ! #stopcorrida — FlorenceChristineveg (@Flovegan) October 18, 2019

Je suis plutôt d'avis d'interdire la corrida aux taureaux et laisser Pierre #Arditi et Eric Dupond-Moretti s'embrocher dans l'arène pic.twitter.com/mQ2heZGdvP — Nathalie Renard 🐝🐝🐝🐝🐝 (@nrenard75) October 23, 2019