Alex Karev quitte «Grey’s Anatomy» et c’est la révolte chez les fans

On savait Justin Chambers sur le départ de la série «Grey’s Anatomy» dans laquelle il campe le rebelle Dr. Alex Karev depuis les débuts. L’info se confirme et on connaît même le nom de son remplaçant.

Présent dans la série depuis ses débuts en 2005, on savait Justin Chambers sur le départ et son personnage de pédiatre rebelle (Alex Karev) en perdition. Et, alors que la saison 16 bat son plein aux États-Unis, le magazine « Entertainment Weekly » balance un pavé dans la mare et annonce qui sera son « remplaçant ».

Il s’agit de Richard Flood, beau gosse ténébreux que l’on a pu découvrir dans la série «Shameless».

Richard Flood incarnera le Dr. Cormac Hayes, nouveau chef de chirurgie pédiatrique du Grey-Sloan Memorial Hospital.

Il ne reste donc plus que trois comédiens issus de la distribution originale encore présents dans les couloirs de l’hôpital: Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) et James Pickens Jr. (Richard Webber).

Autan dire que les fans se sont déchaînés à l’annonce de cette nouvelle qui a dû faire trembler les couloirs d’ABC.