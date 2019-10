VIDÉO | Eden Hazard rate l’immanquable face au Galatasaray

Malgré une bonne performance d’ensemble, hier soir, face au Galatasaray, Eden Hazard s’est rendu coupable d’un gros raté sur la pelouse du Türk Telekom Stadyumu.

Le Real Madrid et Zidane peuvent souffler. Le succès acquis lors du déplacement toujours périlleux à Galatasaray (0-1) donne de l’air aux Madrilènes et à leur entraîneur français, triple vainqueur de la C1, mais menacé en cas d’une nouvelle contre-performance après la défaite inaugurale face au PSG et le nul à Bernabeu contre Bruges.

Côté belge, à l’image de Thibaut Courtois, Eden Hazard, titulaire, a réalisé un très bon match dans son ensemble.?Le Diable rouge, après un relais avec Karim Benzema, a même offert le but de la victoire à Toni Kroos dès la 18e minute de jeu.

Pourtant, certains fans du Real Madrid regrettent toujours que le format de poche belge ne soit pas plus décisif devant le but adverse. À l’instar, finalement, du gros raté dont il s’est rendu coupable hier soir face au Galatasaray.

Superbement servi par Karim?Benzema, Eden Hazard, qui avait éliminé le gardien adverse d’un joli crochet, n’a, en effet, pas pu conclure l’occasion en or qu’il s’est créée à la 65e minute de jeu.?Seul face au but, le Belge avait vu sa frappe s’écraser contre la barre transversale.

Interrogé après le match, Zinédine Zidane n’en voulait pas (de trop) à son nouveau joueur d’avoir manqué le break : « Il va mieux et il va s’améliorer davantage. L’important, c’est qu’il continue d’avoir des occasions, car il va les mettre. »