Ils veulent empêcher l’augmentation de 20 000€ de Pierre Huart

Pierre Huart et Michel Januth dans la tourmente: aussi légale soit-elle, la création de rémunérations pour les fonctions de président et vice-président des Habitations sociales du Roman Païs ne fait pas l’unanimité, loin de là… -

Dossier Roman Païs, suite: Frédéric Jadin (président du CPAS de Tubize) et Jean-Pierre Fumière (conseiller communal) ont envoyé un courrier au gouvernement wallon.

Ils ne s’avouent pas vaincus! Malgré le vote favorable lors de l’assemblée générale extraordinaire concernant les nouvelles rémunérations du président et du vice-président des Habitations sociales du Roman Païs, Frédéric Jadin (président du CPAS de Tubize) et Jean-Pierre Fumière (conseiller communal à Tubize) poursuivent leur combat. Ils viennent en effet d’écrire au gouvernement wallon pour demander ni plus ni moins que l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale du 16 novembre dernier. «À savoir l’augmentation des jetons de présence et la création d’émoluments pour le président et le vice-président», expliquent le président du CPAS de Tubize et le conseiller communal.

Dans leur lettre, les deux élus socialistes rappellent les raisons de cette demande. «Il est indécent d’augmenter de la sorte les rémunérations octroyées à certains représentants politiques. Il s’agit d’un très mauvais message adressé à notre population durement touchée par la crise et par l’affaiblissement de son pouvoir d’achat. Certains responsables politiques ne semblent pas comprendre que la population en a assez de ces privilèges et des cumuls injustifiés.»

Légal mais pas éthique

À partir du 1er janvier 2020, le jeton de présence pour les administrateurs passera de 125€ à 212,5€. Les président et vice-président, respectivement bourgmestre de Nivelles (Pierre Huart) et de Tubize (Michel Januth), ne percevront plus ce jeton en question mais bien une rémunération fixe: 24 000€ par an pour le premier cité et 12 000€ pour le second. Au lieu des 2 000€ perçus en 2018. Des montants qui respectent l’arrêté wallon.

Frédéric Jadin et Jean-Pierre Fumière ne nient pas la légalité de la mesure, mais bien son côté éthique. Et de souligner que «l’émission “À votre avis” sur la RTBF a encore confirmé que les inégalités et la pauvreté progressent. Il est de plus en plus compliqué pour nos concitoyens de trouver une habitation décente pour un loyer raisonnable».

Lors du conseil communal de la semaine passée, le point à l’ordre du jour avait été recalé par les élus tubiziens, à l’unanimité, moins une abstention. Michel Januth, bourgmestre de Tubize et vice-président de la société de logement, avait quitté la séance, pour ne pas influencer les débats.

cdH: «Un effet pervers de l’arrêté wallon»

Le cdH BW est contre l’augmentation octroyée. «Nous ne l’approuvons pas. Nous confirmons l’avis du conseil communal de Tubize et du cdH de Nivelles. Tout cela part de l’arrêté wallon qui donne une fourchette des rémunérations, avec un plafond à ne pas dépasser. L’effet pervers, c’est que les élus ont tendance à fixer leur rémunération juste à la limite de ce plafond», se désole Benoît Thoreau.

Écolo: «Le cumul des rémunérations nous heurte»

Sur le principe, Écolo BW n’est pas contre les rémunérations pour ces fonctions de président et vice-président. «Ce qui nous heurte, c’est de les cumuler avec les revenus de bourgmestre, et ils sont maïeurs de deux villes assez importantes en plus. Ce sont des montants élevés. On trouve qu’une réflexion doit avoir lieu aussi pour les autres sociétés de logement», indique Sophie Agapitos.

DéFI: «Une augmentation scandaleuse»

Le groupe DéFI estime que cet argent aurait dû être utilisé autrement. «Il s’agit de mandats dérivés. C’est parce qu’ils sont bourgmestres de Nivelles et Tubize qu’ils sont là. Ils ont déjà leur rémunération en tant que maïeur, alors obtenir une augmentation, c’est scandaleux. C’est de l’argent public, avec lequel on pourrait engager un assistant social ou un éducateur, par exemple», lance Luc D’Hondt.

MR: «Une responsabilité et des heures de travail»

Jean-Paul Wahl, président du MR BW, rappelle que tous les partis ont voté cette mesure lors de l’AG de la semaine passée. «En plus, on est en deçà du plafond prévu par l’arrêté wallon. Ces rémunérations sont dans la moyenne des autres sociétés de logement. Il ne faut pas tomber dans le populisme. Ce genre de fonctions nécessite des heures de travail et représente une vraie responsabilité.»

PS: «Le libre choix a été laissé aux locales»

Le PS BW n’a pas envoyé de consigne de vote aux conseillers et mandataires. «Le libre choix était laissé à chaque locale de prendre attitude en âme et conscience. Ce n’est pas une initiative d’un socialiste que d’augmenter ces rémunérations. D’ailleurs Michel Januth ne l’a pas fait pendant son mandat de président et il est sorti du conseil communal au moment du vote», indique Dimitri Legasse, président du PS Brabant wallon.