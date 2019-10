Un renfort de choix à Andenne

L'équipe première andennaise n'aura guère mis de temps pour trouver un remplaçant à son désormais ex-buteur De Vitto. Valéry Revillod a annoncé avoir repris les entraînements avec les Oursons, pour son plus grand plaisir... et celui des spectateurs.

Le joueur de 39 ans avait pris sa retraite il y a 5 mois alors qu'il portait la vareuse de Jemeppe. Mais Valéry "Balou" Revillod n'était visiblement pas encore rassasié. Celui qui a affolé les compteurs de buts partout où il est passé tentera d'aider Andenne à redresser la barre, après un maigre bilan de 10 points en 10 matches. Les Oursons n'ont plus gagné depuis le 25/08 et la victoire 3-1 face à Pesche. Depuis, Andenne n'a grappillé que 4 petites unités lors de ses 4 partages et 4 défaites.

Motivé à l'idée de retrouver le chemin des filets, l'ancien meilleur buteur de P1 espère bien faire coup double: marquer et faire décoller Andenne. Pour Valéry Revillod, tout commence déjà ce dimanche à domicile face à la costaude formation biesmoise.

