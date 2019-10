Des voleurs pris sur le fait avec... des hêtres de la Forêt de Soignes

C’est une valeur de 5.500€ de grumes coupées illégalement que les gardes forestiers ont interceptée: des voleurs tentaient de les sortir de la Forêt de Soignes.

La police a arrêté vendredi 11 octobre vers 15h00, deux individus qui volaient des troncs d’arbres coupés dans la Forêt de Soignes, à Auderghem, selon une information diffusée lundi par le quotidien La Capitale. Une information judiciaire a été ouverte, a indiqué en fin de journée le parquet de Bruxelles. Ce dernier précise que, comme tout vol plus classique, les peines vont de 6 mois à 5 ans de prison.

Ce sont les gardes forestiers qui ont surpris les voleurs et prévenu la police de la zone Marlow. Les deux suspects sont liés à une société de bois de la province du Limbourg. Le bois convoité était du hêtre de bonne qualité qui vaut environ 500 euros le m3 une fois l’arbre abattu et les troncs coupés et nettoyés, a précisé La Capitale. Le vol aurait pu s’élever à 11 m3, soit 5.500 euros environ.

Selon La Capitale, les gardes forestiers soupçonnent que des vols de bois ont cours depuis plusieurs années, mais ce serait la première fois qu’ils surprennent des voleurs à l’œuvre.