Ligue des Champions - 3e journée - Groupe A - Club Bruges/Paris Saint-Germain - Fiche technique

(Belga) Fiche technique du match entre le Club de Bruges et le Paris Saint-Germain comptant pour la 3e journée du groupe A de la Ligue des Champions, mardi au stade Jan Breydel à Bruges:

Ligue des Champions Groupe A - 3e jounrée Au Stade Jan Breydel, à Bruges (BEL) Club de Bruges (BEL) - Paris Saint-Germain (Fra) 0-5 (mi-temps: 0-1) Arbitre: Daniel Siebert (All) Buts: PSG: Icardi (7e et 63e), Mbappé (61e, 79e et 83e) Cartes jaunes: Club de Bruges: De Ketelaere (33e), Rits (77e) PSG: Choupo-Moting (15e), Verratti (75e), Meunier (85e) Les équipes: Club de Bruges: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Sobol (80e Balanta), Rits, De Ketelaere (57e Okereke), Vanaken, Diatta, Tau, Dennis (76e Openda). Entraîneur: Philippe Clément (Bel) PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Verratti, Herrera (72e Diallo), Choupo-Moting (52e Mbappé), Icardi (65e Paredes), Di Maria. Entraîneur: Thomas Tüchel (All) (Belga)