Décès de Marieke Vervoort - Twitter réagit avec émotion au décès de Marieke Vervoort

(Belga) De nombreuses réactions sont apparues sur Twitter après le décès à 40 ans de Marieke Vervoort, quadruple médaillée aux Jeux Paralympiques, après un long combat contre une maladie dégénérative des muscles.

. Palais Royal: "Profondément attristés par le décès de l'athlète paralympique Marieke Vervoort. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches." . Emma Meesseman: "Hero" . Jolien D'hoore: "RIP Wielemie" . Evi Van Acker: "One of a kind." (Unique en son genre, ndlr) . Belgian Red Lions: "RIP Wielemie, pour toujours dans nos coeurs!" . La Gantoise Ladies: "RIP Wielemie" . Dominique Monami: "Bien triste. Marieke Vervoort est décédée a l'age de 40ans apres une longue lutte contre sa maladie. Elle a été un exemple de courage et combativité, un vrai modèle pour beaucoup. Repose en paix championne." . Philippe Muyters: "Triste d'apprendre cette nouvelle. Wielemie, une belle personnalité. Elle restera pour toujours dans mon coeur." (Belga)