Travaux au rond-point Léopold à Namur: troisième phase imminente

Sur le rond-point Léopold, les travaux avancent.

La troisième phase du chantier touche à sa fin, annonce ce mardi la Ville de Namur via son Pavillon de l’urbanisme. L’entreprise Duchêne entamera dans les prochains jours de nouveaux travaux, cette fois sur la partie sud de la place Léopold (côté rue Rogier).

Tourne-à-droite rétabli vers la gare

Durant cette phase de chantier, le tourne-à-droite pour aller vers le boulevard de Chiny et la gare, en provenance du pont de Louvain, sera rouvert à la circulation. Les automobilistes ne devront par conséquent plus emprunter le passage sous l’ancienne gare des bus.

Accès au parking impacté

Pour le reste, la circulation restera inchangée. Les sens de circulation actuels et les entrées et sorties de ville ne seront pas modifiés. Seuls les accès du parking Léopold seront impactés. Les automobilistes voulant rejoindre le parking y accèderont désormais uniquement en venant du pont de Louvain, via l’entrée principale, et en sortiront via l’ancienne gare des bus et la rue Borgnet. Les automobilistes en provenance des autres axes devront donc faire demi-tour au rond-point du cheval pour pouvoir accéder au parking.

Trottoir élargi

Autre nouveauté, les cyclistes pourront désormais utiliser le trottoir du pont de Louvain, qui a été élargi et sur lequel, piétons et cyclistes cohabiteront désormais. Une goulotte a également été installée à côté de l’escalier qui liaisonne la place Léopold au boulevard de Chiny.

Cette nouvelle phase de chantier devrait durer environ deux mois.