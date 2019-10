Armes belges livrées à l'Arabie saoudite - Décision le 5 novembre sur le recours en référé de deux ONG contre la Région wallonne

Le tribunal de première instance de Namur se prononcera le 5 novembre sur l'assignation en référé de la Région wallonne par la Ligue des droits humains et la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (CNAPD). Ces ONG remettent en cause l'opacité qui entoure les livraisons d'armement à l'Arabie saoudite dans le cadre de la guerre au Yemen.

N'ayant pas obtenu la liste des autorisations d'exportation de la part du ministre-président wallon en mai, les ONG avaient déjà saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) en juin. Celle-ci avait rendu un avis cinglant en juillet, qualifiant d'inadmissible la façon dont se justifie la Région pour ne pas communiquer les documents demandés et sommant les autorités de transmettre aux ONG une copie des licences d'exportation demandées.

Les associations concernées mettent en avant le droit à l'information et le devoir qu'ont les autorités publiques d'informer, outre le droit à la transparence administrative. Elles veulent lancer un débat démocratique autour de la vente d'armes, mais aussi faire contrôler la légalité de ces ventes et, le cas échéant, introduire d'éventuels recours, en vertu du droit international humanitaire. Alors que la Région wallonne met en avant la confidentialité de ses relations internationales et le secret des affaires internationales pour ne pas communiquer ces informations présentées comme stratégiques, les ONG se déclarent ouvertes à ce que des documents expurgés d'informations sensibles leurs soient communiqués.

Pour l'avocat de la Région wallonne, qui rappelle que sa cliente a un pouvoir d'appréciation en la matière, cette demande doit être considérée comme irrecevable et non fondée.

C'est pour faire valoir leurs droits que les ONG se tournent désormais vers le tribunal. Une victoire à Namur signifierait une transparence quasi complète sur les licences octroyées en Wallonie depuis deux ans - pour l'essentiel à la FN Herstal et à CMI - et ouvrirait la porte à des recours au Conseil d'Etat dans le cas où certaines cargaisons d'armement n'auraient pas encore été livrées à l'Arabie saoudite et pourraient donc encore être retenues.

La décision est attendue le 5 novembre.