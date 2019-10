Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 23 octobre

Des chevaux sauvages, un (vieux) robot, des ours, des autistes, des oies sauvages, Halloween et même le grand Luciano: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 23 octobre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

The Mustang (Nevada)

Drame de Laure de Clermont-Tonnerre. Avec Matthias Schoenaerts, Bruce Dern et Connie Britton. Durée: 1 h 36.

Ce que ça raconte

À travers le dressage d’un mustang sauvage, un détenu violent d’une prison du Nevada se fait lui-même apprivoiser.

Ce qu’on en pense

Matthias Schoenaerts VS Marquis: deux performances puissantes se font face dans ce premier film fort sur l’enfermement, qui mélange intelligemment douceur et brutalité.

La critique complète

Terminator: Dark Fate

Film de science-fiction de Tim Miller. Avec Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton. Durée: 2 h 08.

Ce que ça raconte

Sarah Connor et un soldat génétiquement modifié doivent protéger une jeune fille d’un Terminator nouvelle génération envoyé du futur pour la tuer.

Ce qu’on en pense

Si ce 6e volet manque d’originalité, les plus nostalgies prendront néanmoins leur pied en retrouvant Linda Hamilton en Sarah Conor et Schwarzy dans son rôle mythique.

La critique complète

La fameuse invasion des ours en Sicile

Film d’animation de Lorenzo Mattotti. Durée: 1 h 22.

Ce que ça raconte

Pour récupérer son fils enlevé par les hommes, le roi des ours descend des montagnes avec une armée de plantigrades.

Ce qu’on en pense

Des dessins aux couleurs pastel, des personnages malicieux et attachants et une intrigue riche, que demande le peuple?

La critique complète

L’interview de Lorenzo Mattotti

Hors normes

Comédie dramatique d’Olivier Nakache et Éric Toledano. Avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

Bruno et Malik s’occupent depuis des années d’enfants autistes «à problèmes», dont le système ne veut plus. Malgré leurs efforts, l’état menace de fermer l’association de Bruno.

Ce qu’on en pense

Comme pour Intouchable, Samba et Le sens de la fête, les réalisateurs ont bien bossé leur sujet. Un pur régal, juste, émouvant et drôle.

La critique complète

L’interview de Vincent Cassel

Donne-moi des ailes

Film d’aventure de Nicolas Vanier. Avec Jean-Paul Rouve et Mélanie Doutey. Durée: 1 h 53.

Ce que ça raconte

Pour montrer un nouveau chemin de migration à des oies, un amoureux des oiseaux projette de les guider en ULM de la Norvège à la Camargue.

Ce qu’on en pense

C’est mignon tout plein, surtout pour une sortie familiale avec pop-corn sucré et M&Ms.

La critique complète

Haunt

Film d’horreur de Scott Beck et Bryan Woods. Avec Katie Stevens et Will Brittain (1 h 33).

Ce que ça raconte

Le soir d’Halloween, une bande d’amis essaie une maison hantée qui s’avérera… mortelle.

Ce qu’on en pense

Mis à part quelques sursauts efficaces, cet escape game horrifique gagne presque la médaille du nanar.

Amazing Grace

Documentaire de Sydney Pollack et Alan Elliott. (1 h 27)

Ce que ça raconte

L’album de gospel le plus acclamé de tous les temps, en version filmée par Sydney Pollack. C’était en 1972, dans une église de Los Angeles.

Ce qu’on en pense

Faut reconnaître qu’Aretha Franklin envoyait du lourd. Après, c’est juste un concert filmé dont on n’apprend rien.

Pavarotti

Documentaire de Ron Howard. (1 h 54)

Ce que ça raconte

Le seul, l’unique, Pavarotti, à travers les souvenirs émus de ceux qui l’ont connu. Entre prestations mythiques et moments intimes.

Ce qu’on en pense

Ce n’était pas qu’un chanteur, c’était aussi un homme. On s’en doutait, mais c’est toujours plaisant à découvrir, surtout quand c’est Ron Howard qui pilote.

By the name of Tania

Documentaire de Bénédicte Liénard et Mary Jimenez (1 h 26).

Ce que ça raconte

Adolescente, Tania a été contrainte de se prostituer dans la région des mines d’or, au Pérou.

Ce qu’on en pense

Un film à situer entre docu et fiction, auquel la beauté des images et la voix off confèrent une âme, mais qui s’égare parfois derrière d’autres sentiers.

Il était un petit navire

Drame de Marion Hänsel (1 h 15).

Ce que ça raconte

Une femme qui s’ennuie son lit d’hôpital voit ressurgir des souvenirs de sa vie.

Ce qu’on en pense

Une plongée dans la Belgique des seventies à travers le regard de la cinéaste Marion Hänsel, qui revient sur sa vie à travers un essai autobiographique délicat et plein de poésie.