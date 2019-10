Un gardien turc exclu après 13 secondes à la suite d’une incroyable bourde

C’est probablement l’exclusion la plus rapide d’un gardien de but dans l’histoire du football professionnel.

Serkan Kirintili, le gardien de Konyaspor, a connu la mésaventure sportive de sa vie ce lundi lors de la réception du Yeni Malatyaspor (0-2), pour le compte de la 8e journée du Championnat de Turquie en se faisant expulser après 13 secondes de jeu à cause d’une énorme bévue.

Alors que le coup d’envoi vient d’être donné, un long ballon vers l’avant voit Serkan Kirintili anticiper cette ouverture et sort de sa surface, mais, par réflexe, il prend ballon avec les mains, alors qu’il s’apprête à être lobé.

Le gardien (34 ans), 4 fois international, se rend tout de suite compte de sa bévue et quitte de lui-même le terrain, enlève ses gants, et se retourne vers l’arbitre qui lui brandit le carton rouge le plus rapide de l’histoire du Championnat de Turquie.

