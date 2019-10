Disparu en Australie et retrouvé; 50 écoliers ont eu la peur de leur vie… Dix histoires marquantes dans vos régions

Voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

1 Le jeune ittrois, Dorian Léonard, disparu en Australie a été retrouvé

Dorian Léonard, un jeune de 22 ans originaire d’Ittre, en voyage en Australie, n’avait plus donné signe de vie depuis le 12 octobre. On a appris ce mercredi qu’il a été retrouvé par les autorités australiennes.

Ce Belge avait été aperçu pour la dernière fois à l’hôtel Sydney Central Backpackers, où il séjournait. Sa famille et ses amis avaient lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Celui-ci précisait que le jeune homme avait beaucoup changé d’apparence physique. À la suite de cet appel à témoins, le jeune homme a été retrouvé, ont confirmé des sources policières et des proches auprès de l’agence Belga.

Cette mystérieuse disparition rappelle celle d’un autre belge, Théo Hayez. Près de cinq mois après la disparition du jeune de 18 ans, on est toujours sans nouvelles. Dernièrement, la famille a fait savoir qu’une casquette avait été retrouvéelors de recherches en juillet dernier. Une casquette qui correspondait à celle de Théo.

2 Entre Dinant et Gilly, le corps de Steve au cœur d’une polémique

Trajet étonnant du corps d’un homme décédé à Dinant le 30 septembre dernier. Pour l’instant «bloqué» dans un funérarium de Gilly, où il avait été envoyé pour autopsie.

Parmi les mécontents, notamment une proche de Steve, qui était de nationalité française. Comme cette dame (elle réside près de Strasbourg). Elle se considère comme sa «mère de cœur». Elle a élevé Steve, un enfant de l’assistance publique. La DASS lui en avait confié la charge, elle veut lui offrir une sépulture digne. Sauf que les pompes funèbres Fontaine, accuse-t-elle «tiennent le corps de Steve en otage».

3 PHOTOS | Un village miniature dans le fond de son jardin

Sur les hauteurs de Trooz, un petit monde de Lilliputiens a vu le jour dans le jardin d’un habitant. Pierre-Alain Michel a créé un véritable village miniature… et surtout, plus vrai que nature. «Mon intérêt, c’est que tout soit cohérent, explique le passionné. On se situe dans une échelle approximative d’un dixième, mais cela dépend des éléments de décor. Je fais en sorte que tout cela soit harmonieux.» Et ce réalisme se révèle être une véritable prouesse, puisque chaque élément est minutieusement détaillé pour le «belgiciser» au maximum. «Le matériel belge n’existe pas, poursuit-il. C’est pourquoi je dois tout décorer pour que cela soit conforme à nos panneaux.»

4 Le pneu de l’autocar éclate, 50 écoliers beaumontois ont eu la peur de leur vie

On imagine fort bien leur joie, à ces élèves qui profitaient du dernier jour d’école avant les vacances, pour partir en excursion à Bastogne. La joie s’est muée en choc.

En effet, l’autocar – assez récent – de la société Mouving Cars et transportant 50 élèves beaumontois et 5 accompagnants, n’a jamais rallié sa destination.

Sur la N4, à hauteur de Florée, tout d’un coup, le pneu avant-gauche du véhicule a explosé, propulsant celui-ci sur la berme centrale.

5 Euthanasie: une instruction pénale ouverte à l’encontre de deux médecins du CHR de Namur

Ce n’est pas un mais deux médecins au CHR qui sont visés par l’instruction judiciaire concernant l’euthanasie d’un patient. Pourquoi cette mise à l’instruction du dossier? Pour vérifier que tout s’est déroulé dans les règles. Pas question à ce stade de suspecter des intentions malveillantes à l’égard du patient. Explications.

Pour rappel, le 17 juin dernier, le docteur Carlier décidait, ce jour-là, de mettre fin à la vie d’un patient âgé de 75 ans. Et ce malgré l’ordonnance de suspension de la procédure d’euthanasie rendue par un juge, à Liège. La fille du patient avait, précédemment, saisi en urgence le tribunal civil, contestant la capacité de son père à pouvoir prendre seul cette décision.

Le docteur a décidé de ne pas tenir compte de la décision de justice. Il a accédé à la demande du patient qui, indiquait mardi la direction du CHR de Namur, «était en grande souffrance, était suivi depuis longtemps par l’équipe EMASC (Equipe mobile d’accompagnement des soins continus) et le médecin a estimé que sa demande de fin de vie était consciente, répétée et sans pression extérieure, comme le prévoit la loi.»

6 Au cœur des 24 Heures vélo de LLN en compagnie des pompiers, policiers et secouristes

Sur le haut de la ville, à l’écart des festivités, il y a un endroit où les gens sont toujours en alerte. Dans les auditoires Sainte-Barbe, les différentes disciplines sont regroupées pour faire face à toute situation. Chacun a son local et ses missions spécifiques. Tous viennent en soutien au CSE Animations, qui y tient son QG.

Le nombre d’écrans dans cette salle est impressionnant. Toute la ville est quadrillée par des caméras, dont certaines ne sont déployées que pour les 24 Heures. La sécurisation des lieux, avec l’installation de points de contrôle et de barrières, facilite également le travail des 290 policiers.

Reportage.

7 Des chasseurs stoppent une bande organisée dans le trafic de champignons

Dimanche dernier, un drôle de manège a été remarqué par des chasseurs occupés dans les bois de Bourlers (Chimay).

Alors qu’ils étaient censés être seuls en forêt, des chasseurs ont rencontré des individus qui étaient en train de littéralement dévaliser les environs de champignons. Alertée par les chasseurs, la DNF (Département de la Nature et des Forêts) s’est rendue sur place pour constater les faits.

Il faut savoir qu’il n’est pas interdit de récolter des champignons: le règlement communal tolère la récolte d’un panier et ce à maximum 20 mètres des sentiers balisés.

Mais pour le cas qui nous occupe, on est bien au-delà de la limite autorisée… Les quatre individus fautifs, originaires de Bruxelles, ont présenté des cartes d’identité belge mais aucun d’eux ne parlait français.

Les champignons saisis représentaient 40 kg de marchandise! En les vendant, la bande aurait pu obtenir entre 200€ et 280€, soit entre 5 et 7€ du kilo!

Un des chasseurs présents explique par ailleurs que la cueillette ne s’est pas réalisée de manière très respectueuse pour l’environnement.

8 Les tracteurs pourront toujours circuler sur la N25 en 2020

Les tracteurs pourront continuer à circuler sur la N25 après le 31 décembre. L’arrêté signé par le précédent ministre wallon de la Mobilité, Carlo Di Antonio (cdH), qui interdit la circulation des tracteurs sur la N25 à partir du 1er janvier 2020, va être annulé, a annoncé Valérie De Bue (MR), nouvelle ministre wallonne en charge de la sécurité routière. Les tracteurs pourront donc continuer à circuler sur le tronçon de la N25 qui traverse le Brabant wallon, de Nivelles à Hamme-Mille (Beauvechain).

9 Plusieurs voitures vandalisées à coups de peinture à Couvin

Ras-le-bol général dans la rue Albert Collard. Depuis plusieurs semaines, ils sont victimes de farces d’un petit plaisantin.

Durant la nuit de dimanche à lundi, il a encore frappé! Six voitures stationnées dans la rue, se sont retrouvées customisées avec de la peinture verte!

Cette fois, c’est la goutte qui fait déborder le vase.

Le témoignage de Sandrine.

10 Hôpital psychiatrique de Dave: un patient tué à coups de poing

Un patient de l’hôpital psychiatrique Saint-Martin, à Dave, est mort sous les coups de poing d’un autre patient, dans la nuit de dimanche à lundi vers 1 h du matin.

«Ces deux hommes sont là depuis un certain temps et présentent des pathologies différentes mais cohabitaient depuis longtemps», explique le substitut Hélène Mascart.

Les deux hommes dormaient dans des chambres différentes et disposaient de leur liberté de mouvement. Une dispute est survenue entre eux. L’auteur des faits présumé, pris de délire, reprochait à la victime d’avoir «volé un château». Il l’a agressé à mains nues. Aucune arme n’a été utilisée, confirme le parquet de Namur.

