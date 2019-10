VIDÉOS | A 13 ans, la phénoménale Juste Jocyte est appelée en équipe nationale

Celle qu’on surnomme «Baby face assassin» n’en finit plus de battre des records de précocité. Juste Jocyte a été appelée en équipe nationale de Lituanie à seulement 13 ans.

Elle est la nouvelle pépite du basketball féminin. Âgée de seulement 13 ans, Juste Jocyte va faire ses grands débuts en sélection nationale de Lituanie. Battant tous les records de précocité, la jeune américano-lituanienne est promise à un bel avenir.

Fer de lance de son pays en août dernier lors de l’Euro U16, la phénoménale Jocyte a éclaboussé le tournoi de son talent et a terminé dans le meilleur cinq de base de la compétition.

Meilleure marqueuse de l’Euro, l’ailière a compilé 19,6 points et 8,3 rebonds de moyenne, dont 33 unités lors de la finale perdue face à la Russie.

13-year old Juste Jocyte is not afraid of anyone🔥 ! 16PTS (5/5FG) in the #FIBAU16Europe Final so far 🤯...@Musukrepsinis 🇱🇹



?? https://t.co/ljWjLf21Je

📺 https://t.co/jYE6crxRUN pic.twitter.com/Ib6nXKPKuR