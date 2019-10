Une piste troisième piste à Liège Airport? «Irréalisable»

Confirmant les propos de la Sowaer, la société wallonne des aéroports, Jean-Luc Crucke affirme que la possibilité de créer une troisième piste pour le développement de Liège Airport n’est pas dans les cartons.

«Il n’existe aucun projet de troisième piste dans le plan d’investissements approuvé par le conseil d’administration de Liège Airport et aucune étude de projet en la matière n’existe à ce jour au niveau de l’aéroport», a réaffirmé le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke (MR), en marge de l’audition des administrateurs délégués des aéroports régionaux, lundi, en commission du parlement wallon.

«En tant que bras armé de la Région, la Sowaer – la Société wallonne des aéroports – exécute un programme d’investissements et d’entretiens sur les aéroports wallons selon une enveloppe définie, fermée et approuvée par le gouvernement wallon. Ce programme d’investissements, planifié jusqu’en 2029, est déjà très ambitieux tant au niveau des infrastructures aéroportuaires qu’au niveau de la viabilisation et de l’équipement des zones d’activités économiques autour de l’aéroport», a poursuivi le ministre selon qui une nouvelle piste «représenterait un investissement irréalisable pour la Wallonie aussi bien au niveau financier qu’environnemental».

«La politique du gouvernement wallon, par l’intermédiaire de la Sowaer, consiste à faire des aéroports régionaux des pôles de développement économique et de création d’emplois importants pour la Wallonie mais dans un cadre réfléchi tout en préservant la qualité de vie des riverains», a conclu Jean-Luc Crucke.