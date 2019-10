Stats foot: L'invincibilité de Boninne, le sextuplé de Grand-Leez B, les meilleurs gardiens de la province

On fait le point, comme chaque mardi, sur les classements en tous genres du football provincial namurois...

30: Un sans-faute signé Tamines

Tamines (P1) n'est pas la seule équipe invaincue en ce début de saison (voir ci-dessous) mais elle est en revanche la seule à n'avoir, en plus, pas encore été contrainte au partage. Autrement dit, cela se traduit par un sans-faute en championnat, avec 30 points au classement, soit le maximum engrangeable.

Du moins, chez les messieurs. Car ces dames sont également capables d'imiter les hommes de Jean-Claude Baudart... En P1 féminine, Bossière est leader de la compétition avec 6 victoires et un joli 6/6, suivi par des Beaurinoises deuxièmes mais pourtant avec uniquement des victoires au compteur. Du haut de leur 15/15, les filles de Katty Quertinmont ont en effet joué un match de moins que les Bossiéroises. En P2A Dames, Ciney a également enchaîné 5 victoires en autant de rencontres depuis le début du championnat.

Le top 3 des formations masculines qui "maîtrisent" le mieux leur classement après le premier tiers du championnat:

1. Tamines (P1) - 30/30

2. Onhaye B (P4A) - 28/30

-. Boninne (P4C) - 28/30

3. Nismes (P1) - 27/30

-. Namêche (P4D) - 27/30

-. Thy-le-Château B (P4E) - 27/30

-. Frontières (P4E) - 27/30

14: Boninne garde le cap

Les formations les plus régulières de la province nous viennent de P4C, de P3B, de P3A et de P1. Comme depuis 14 matches maintenant, les joueurs de Boninne sont toujours invaincus. Ils avaient démarré leur série alors qu'ils évoluaient encore en P3B la saison dernière. Relégués en P4C cette saison, les Jaunes et Noirs n'ont pas connu la défaite leur reprise. Mieux encore, pour 9 victoires, ils n'ont été contraints au partage qu'une seule fois (c'était alors Éghezée B qui avait forcé cette prouesse, lors de la 2e journée de championnat).

Avec des séries de 11 matches sans défaite toujours en cours, Éghezée (P3B), Gesves (P3A) et Tamines (P1) suivent le pas des Boninnois. Toutes ces formations sont (naturellement) leaders de leur série respective. Un échelon en-dessous, Mesnil (P4E) et Onhaye B (P4A) n'ont pas craqué depuis 10 rencontres, contrairement à Natoye (P4D) dont la série s'arrête à 9 après la défaite à Andenne B.

Côté féminin, les Oies de Bossière (P1 Dames) viennent elles d'aligner leur 8e match sans défaite (une série déjà entamée la saison passée dans cette même P1 féminine). Elles sont suivies par les Beaurinoises (P1), les Bièvroises (P2B), les Cinaciennes (P2A) et l'équipe B de Grand-Leez (P2B), chacune totalisant 5 matches en restant invaincues.

6: Grand-Leez B signe un carton, Clémence Roland un sextuplé

Chez les dames, mention spéciale pour la Grand-Leezienne Clémence Roland, auteure de 6 roses dans la rencontre déséquilibrée face aux filles de Rienne, évoluant à dix dès l'entame du match. Clôturé sur le score sans appel de 0-15, le duel remporté par Grand-Leez B l'a été aussi grâce à d'autres réalisations, celles d'Armelle Van Lippevelde, Eryne Damoisaux, Els Audooren, Sandrine Pierlot, Victoria Strepenne et Maud Duvivier.

4: Les quadruples buteurs ont encore frappé

Le hat-trick serait-il dépassé? Toujours est-il, outre la plaisanterie, que 7 joueurs et joueuses de la province ont réussi à pousser le ballon au fond des filets à 4 reprises dans un même match ce week-end. Par ordre alphabétique, nous avons recensé les quadruplés de:

Quentin Godfroid (Haversin, P2A)

Rachid Laouar (Namêche, P4D)

Cécile Leroy (Couvin-Mariembourg, P1 Dames)

Coralie Marchal (Beauraing, P1 Dames)

Jérémy Martin (Anhée, P2A)

Georgy Miller (Sorée, P4D)

Christopher Revillod (Onoz, P4C)

En P2A messieurs, on notera une nouvelle fois la profusion de buts. Alors que la semaine passée, 8 joueurs avaient inscrit la 1/2 des buts de la 9e journée, cette fois, 8 joueurs ont pris à leur compte les 2/3 des goals inscrits ce week-end.

3: 23 fois 3 buts ce week-end

Et, comme nous sommes convaincus que le coup du chapeau garde tout son prestige, voici les triples buteurs du week-end:

P1 Dames: Aurélie Obelereo (Bossière);

P2A Dames: Capucine Pesesse (Ciney);

P2A: Cédric Magis (Pondrôme), Uran Murtezi (Havelange);

P2B Dames: Armelle Van Lippevelde (Grand-Leez B);

P2B: Eroll Emrullahu (Flawinne), Maxence Quevrin (Gembloux);

P3A: Charlie Colson (Bièvre), Abdelhadi Harrad (Andoy-Wierde);

P3B: Robin Van Bets (Grand-Leez B);

P3C: Antonin Collinet (Flavion B);

P4A: Corentin Adam (Ardennaise), Johan Ramlot (Haversin);

P4B: François Ligna (Lesve-Arbre);

P4C: Jonathan Dethier (Mazy);

P4D: Quentin Henrotte (Andenne B), Dimitri Simon (Assesse), Besnik Sinanovski (Andoy-Wierde B);

P4E: Karim Becheker (Treignes), Marcellin Delabaere (Frontières), Cyril Denis (Frontières), Jérémy Leprêtre (Frontières), Jérôme Mahieux (Feschaux).

0: Le classement des clean sheets de la province

Voici le top 4 des clubs qui ont réussi le plus de matches sans encaisser le moindre but:

1. 6 clean sheets: Tamines (P1);

2. 5 clean sheets: Biesme (P1), Malonne (P2A), Sauvenière (P3B), Haversin B (P4A);

3. 4 clean sheets: Grand-Leez (P1), Vencimont (P2A), Couvin B, Moustier, Somzée et Tarcienne (P3C), Malonne B (P4B), Ham (P4C);

4. 3 clean sheets: Chevetogne (P1), Beauraing B, Flavion et Morialmé (P2A), Floreffe, Gembloux et Meux B (P2B), Houyet et Pondrôme (P2B Dames), Dinant, Gesves et Houyet (P3A), Émines, Fernelmont B, Leuze et Rhisnes B (P3B), Ligny B et Thy-le-Château (P3C), Ardennaise, Onhaye B et Sinsin (P4A), Anseremme, Bois-de-Villers, Ét. Tamines, Flawinne B, Lustin B et Saint-Gérard (P4B), Bossière B et Taviers B (P4C), Namêche (P4D), Frontières (P4E).