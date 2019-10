Ils loupent leur braquage du Carrefour de la Gare de l’Ouest: connaissez-vous ces hommes?

Un avis de recherche a été diffusé par la police en vue d’identifier deux suspects d’une tentative de vol avec menace par arme, dans un magasin Carrefour express, à Molenbeek, le 14 juillet dernier.

La police a diffusé, ce mardi, à la requête du parquet de Bruxelles, un avis de recherche en vue d’identifier deux suspects d’une tentative de vol avec menace par arme. Les faits ont été commis dans un magasin Carrefour express, le 14 juillet dernier vers 14h, à la Gare de l’Ouest à Molenbeek-Saint-Jean. Toute personne ayant des informations sur ces faits est invitée à prendre contact avec les enquêteurs.

«Le dimanche 14 juillet 2019 vers 14h20 à Molenbeek-Saint-Jean, un vol à main armée a été commis au magasin «Carrefour express» situé à la Gare de l’Ouest. Un individu pénètre dans le commerce et se mêle à la clientèle. Quelques instants plus tard, un second individu arrive dans le commerce, il feint de se servir à la boulangerie et rejoint le premier individu. Après quelques va-et-vient, tous deux se placent devant la porte du bureau. Ils attendent qu’un employé soit à l’intérieur et ils pénètrent à leur tour dans la pièce», relate la police dans son avis de recherche.

«Ils menacent l’employé avec une arme à feu et réclament l’argent contenu dans le coffre-fort. Mais l’employé ne connaît pas le code et ne peut pas l’ouvrir. Les auteurs s’énervent mais sont contraints de quitter les lieux sans butin. Ils enferment l’employé dans le local et prennent la fuite à pied», indique la police.

«Le premier auteur est d’origine nord-africaine et mesure environ 1 mètre 80. Il est de corpulence mince et porte une barbe. Il était vêtu d’une veste grise, d’une casquette noire, d’un pantalon en jean bleu délavé et était en possession d’un sac à dos noir. Le second auteur est également d’origine nord-africaine et mesure environ 1 mètre 70. Il est de corpulence normale et porte un collier de barbe sous le menton. Au moment des faits, il portait une veste doudoune bleue, une écharpe, des lunettes de soleil et une casquette noire avec un logo blanc à l’avant. Il est droitier et était armé d’un pistolet», décrit la police.

Les personnes reconnaissant ces individus ou ayant des informations sur ces faits sont invitées à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.