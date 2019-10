Avec sa grosse barbe et ses yeux rieurs, Luciano Pavarotti était l’incarnation de la dolce vita. C’était aussi un phénomène dont on découvre les forces et les faiblesses, à travers les témoignages de ceux qui l’ont côtoyé. Même sans s’intéresser aux vocalises, on se laisse prendre par le destin de ce bonhomme hors du commun.