Zone bleue et carte de riverains près de la gare

La Ville de Huy va lancer, dès février, une zone bleue dans le quartier de la gare. Avec carte payante pour riverains et professionnels. La raison? Les navetteurs désertent le parking payant de la SNCB.

Garer sa voiture aux abords de la gare de Huy, ce n’est pas évident. Et encore moins depuis que la SNCB a construit son nouveau parking payant. Les navetteurs le désertent et préfèrent se trouver une petite place de stationnement sur la voie publique, dans les alentours de la gare. Ce qui complique la vie des riverains et des professionnels qui, dès lors, ne trouvent pas facilement à garer leur véhicule.

La Ville de Huy a décidé d’agir. Afin de faciliter le stationnement, plusieurs rues qui bordent la gare seront placées en zone bleue. Qui sera active du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Impossible, dès lors, d’y laisser son véhicule et d’aller prendre le train pour une journée de travail… sans risquer d’être sanctionné par une redevance de stationnement et d’être donc obligé d’ouvrir son portefeuille. La zone bleue sera lancée dès février prochain. Les navetteurs n’auront d’autre choix que d’aller se garer ailleurs, là où il n’y a pas de zone bleue, ou de payer une place dans le parking de la gare.

Des cartes prévues par famille et entreprise

Mais et les riverains? Et les personnes qui travaillent dans ces rues? La Ville de Huy leur propose des cartes de stationnement autant pour les uns que les autres. Cartes qui seront, naturellement, payantes mais qui leur permettront de se garer près de chez eux, ou de leur lieu de travail, sans risquer d’être sanctionnés car ils n’auront pas mis leur disque bleu. Deux cartes sont prévues par famille et par entreprise.

Le bourgmestre Christophe Collignon n’a pas manqué, au conseil communal de lundi soir, de rappeler le souci d’avoir un parking de la SNCB payant pour les navetteurs. «J’espère que la SNCB aura une réflexion sur sa politique tarifaire.» Car c’est bien parce que ce parking est payant que les navetteurs sont amenés à se parquer dans les rues adjacentes. «Cela n’a pas de sens de dire aux gens d’utiliser les transports en commun puis de leur amener des difficultés supplémentaires» en leur faisant payer le parking. Alors oui, il y aura bientôt le parking au pied du pont de l’Europe. 78 places y seront proposées gratuitement aux automobilistes. Mais les navetteurs devront marcher de là jusqu’à la gare. «Huy a fait sa part de l’effort. À la SNCB d’intégrer une politique tarifaire plus intelligent. Une réflexion doit pouvoir être enclenchée. J’attends de la SNCB qu’elle fasse sa part de l’effort aussi.»

Combien coûtera la carte de stationnement? Huy propose donc une carte de stationnement aux riverains mais aussi à ceux qui travaillent dans une des rues concernées par la nouvelle zone bleue. Cette carte, payante, garantit de ne pas être en défaut s’ils se parquent sans disque bleu. Riverains: 25€ pour la première carte et 50€ pour la deuxième. Professionnels: 50€ pour la première carte et 100€ pour la deuxième. Pour fixer ces prix, la Ville s’est inspirée de ce qui se fait ailleurs.