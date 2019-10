CONCOURS | Gagnez 2 places pour Namur - Ceglèd en Eurocup

Ce jeudi soir, les Namuroises poursuivent leur parcours dans le Groupe G de l'Eurocup Women en accueillant les Hongroises de Ceglèd. Après la défaite à l'Olympiacos, l'échec est déjà (quasi) interdit. L’Avenir vous offre 5x2 places pour assister à la rencontre.

L'Avenir.net vous fait gagner 5x2 places pour le match Basket NAMUR Capitale – CEKK Ceglèd ce jeudi soir à 20h30 au Hall Octave Henry.

Pour tenter votre chance, répondez correctement à la question ci-dessous. Un tirage au sort aura lieu dans notre rédaction parmi toutes les bonnes réponses.

Le concours est ouvert jusqu’à ce mercredi 20h. Les gagnant(e)s seront averti(e)s personnellement par mail.

Question: L’année passée, les Namuroises n'ont pas passé le tour préliminaire de l'Eurocup, battues par les Basques de Guernica. Une des joueuses de ce club espagnol évolue aujourd'hui au Basket Namur Capitale. De qui s'agit-il?

Envoyez-nous votre réponse par mail à l’adresse sportsnr@lavenir.net avant ce mercredi 20h, en mentionnant également vos nom et prénom, votre n° de gsm et vos adresses postale et e-mail. Une seule participation par adresse mail, par personne et par adresse postale. Un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses sera effectué dans nos bureaux de la rédaction sportive et les gagnant(e)s seront averti(e)s personnellement.