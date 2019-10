La clinique la Dorcas de Tournai est enfin vendue...

Le Conseil provincial de ce 22 octobre a validé la vente de ses bâtiments, les blocs 3 et 4 de l’ensemble «Hospitalier» pour un montant de 820 000€.

Pour rappel, la Province de Hainaut est propriétaire d’une partie des bâtiments de La Dorcas situés Boulevard du Roi Albert Ier à Tournai. Si le bâtiment 1 est occupé par l’Internat de Nursing de Tournai et le bâtiment 2 actuellement réinvesti par l’Institution provinciale Les Tourelles, les blocs 3 et 4 faisaient l’objet d’une mise en vente au plus offrant depuis la fin juin 2016 avec un prix de vente avoisinant les 2 350 000€.

Sans réelle offre d’achat depuis maintenant deux ans et au vu de ses responsabilités patrimoniales, notamment en matière de sécurité, la Province de Hainaut avait envisagé en juin 2018, de démolir les bâtiments.

Cette annonce a depuis relancé l’intérêt de potentiels acquéreurs.

Hainaut Gestion Patrimoine a réévalué le prix de vente acté par le Collège provincial en date du 4 octobre 2018. Le bloc 3 était ainsi évalué à 625 000€ et le bloc 4, à 550 000€.

Cette diminution du prix de vente, couplées à des démarches d’acquisition de propriétés voisines, d’études de sols mais aussi à la prise en compte du coût de la démolition a rencontré l’intérêt de la SCRI Dubois qui a remis une offre ferme pour développer un projet immobilier.

Le Conseil provincial a donc validé l’offre finale, sans condition, remise le 29 septembre 2019 par la SCRI DUBOIS au prix de 820 000€.