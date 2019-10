Dépassement interdit: un mort et une blessée grave lors d’un accident à Tubize

L’accident s’est produit ce lundi peu avant 18h, sur la chaussée d’Enghien, à Tubize et a impliqué trois véhicules. Google

Un accident de la route a eu de dramatiques conséquences hier en début de soirée à Tubize.

Un homme est décédé lors d’un accident de la route survenu lundi soir à Tubize, a indiqué mardi matin le parquet du Brabant wallon. Deux autres personnes ont été blessées, dont une femme très grièvement.

L’accident s’est produit ce lundi peu avant 18h, sur la chaussée d’Enghien, à Tubize et a impliqué trois véhicules. Pour une raison encore indéterminée, la conductrice d’un véhicule circulant vers Saintes a effectué un dépassement sur la gauche, à un endroit où cette manœuvre est pourtant interdite. L’intéressée a alors percuté quasi frontalement une voiture arrivant en sens inverse. Le conducteur de celle-ci, un homme né en 1953 et domicilié à Hal, est décédé.

L’automobiliste en cause, née en 1964 et aussi originaire de Hal, a été très grièvement blessée. Son pronostic vital restait engagé ce mardi matin, a précisé la porte-parole du parquet brabançon. Quant au conducteur du véhicule qui a fait l’objet du dépassement, un habitant de Courcelles né en 1967, il a aussi été blessé et transporté à l’hôpital. Ses jours ne sont néanmoins pas considérés comme étant en danger.

Un expert judiciaire automobile a été désigné afin d’établir les circonstances précises de l’accident. Des prélèvements sanguins ont été effectués sur les trois victimes. Le conducteur qui a été dépassé par l’automobiliste n’avait pas consommé d’alcool, a déjà indiqué la magistrate du parquet.