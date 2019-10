600 expulsions judiciaires par an en Région bruxelloise: voici les communes où on expulse le plus

Il y a 5.000 demandes d’expulsion judiciaire par an en Région bruxelloise. Et près de 600 expulsions. C’est une extrapolation de l’Observatoire de la Santé et du Social. Car les données sont faibles. Les communes les plus touchées: Bruxelles, Anderlecht et Schaerbeek.

Il y a environ 5.000 demandes d’expulsion judiciaire par an en Région bruxelloise, ce qui représente 1,5% des ménages locataires, selon une extrapolation de l’Observatoire de la Santé et du Social basée sur les faibles données disponibles en la matière. Ces demandes déboucheraient sur 1.200 expulsions organisées et, in fine, 600 effectives. Des chiffres qui sont restés stables entre 2013 et 2017, affirment les auteurs du rapport publié lundi (à télécharger en PDF par ici).

Pour cet état des lieux, l’Observatoire s’est principalement basé sur des données des CPAS (16 sur 19) pour les demandes et de la Chambre des huissiers pour les expulsions effectives. En l’absence de statistique, les rares expulsions administratives - pour cause d’insalubrité - et les informelles - donc illégales - n’ont pas pu être prises en compte.

«Le manque de données fiables contribue à invisibiliser la problématique des expulsions en Région bruxelloise», déplore l’Observatoire.

Selon l’extrapolation, quelque 580 expulsions effectives ont été réalisées par an en 2016 et 2017. Les communes les plus touchées ont été Bruxelles-ville (118), Anderlecht (65), Schaerbeek (58), Molenbeek (44), Ixelles (40) et Uccle (37). Dans au moins deux tiers des cas, les personnes concernées n’étaient pas présentes au moment de l’intervention des huissiers.

Infographie issue de «Précarités, mal-logement et expulsions domiciliaires en Région bruxelloise, Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2018», par Gaëlle Amerijckx, Marion Englert, Laurence Noël, Véronique van der Planc ke, Nicolas Bernard. Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles