De Bruyne et Hazard figurent parmi les 30 nominés au Ballon d’Or 2019

Kevin De Bruyne et Eden Hazard figurent parmi les 30 nominés au Ballon d’Or 2019 récompensant le meilleur footballeur de l’année, ont annoncé les organisateurs du référendum l’Equipe et France Football.

Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont les deux seuls Belges à figurer parmi les 30 nominés au Ballon d’Or récompensant le meilleur footballeur mondial de l’année. Le lauréat sera désigné le 2 décembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Le Croate Luka Modric avait été désigné l’an dernier.

La liste a été dévoilée au compte-goutte toute la soirée sur les réseaux sociaux des organisateurs France Football et L’Équipe.

Outre Kevin De Bruyne (Manchester City) et Eden Hazard (Real Madrid), les 30 nominés sont les Néerlandais Virgil van Dijk, Frenkie De Jong, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, Georginio Wijnaldum, les Français Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Dusan Tadic (Ser), les Anglais Trent Alexander-Arnold et Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang (Gab), Marc-André ter Stegen (All), les Portugais Cristiano Ronaldo, Joao Felix et Bernardo Silva, les Brésiliens Alisson, Marquinhos et Roberto Firmino, les Sénégalais Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, les Argentins Sergio Aguero et Lionel Messi, Heung-min Son (CdS), Robert Lewandowski (Pol) et Riyad Mahrez (Alg).

Ils étaient trois Belges dans la liste en 2018, Eden Hazard (8e), Kevin De Bruyne (9e), et Thibaut Courtois (14e). Thibaut Courtois n’a donc pas été repris dans les nominés cette année.