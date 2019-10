TC Charleroi - Un homme meurt après avoir reçu une balle dans la cuisse: peine maximale requise

Le ministère public a requis, lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi, la peine maximale pour une scène de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Le prévenu, A.K., a tiré un coup de feu dans la cuisse de L.H., dans un café de Charleroi. La victime a succombé à ses blessures quelques minutes après le tir.

Le 1er octobre 2016, L.H., 34 ans, se trouve avec des amis dans le café de A.K., situé dans le centre-ville de Charleroi. Il est 08h15 du matin et une dispute se produit entre les deux hommes. Lors de la rixe, le prévenu dégaine son pistolet et tire à une reprise, touchant la victime à la cuisse. Il tente de tirer une seconde fois, sans succès. Touchée, la victime parvient à sortir du café en boitant, avant de s'effondrer quelques mètres plus loin, sur le trottoir. Malgré l'arrivée des secours, le jeune homme décède, succombant à ses blessures. La balle a en effet touché une artère, provoquant une importante hémorragie.

Me Nabil Semichi, qui représente la famille du défunt, souhaitait voir les faits requalifiés en meurtre. Mais le visionnage, durant l'audience, des images de trois caméras de surveillance présentes à l'intérieur du café n'a pas fait changer d'avis le parquet, qui a retenu la prévention initiale de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

Selon le substitut Emmanuel Verbrigghe, il y a des éléments pour retenir le meurtre, mais également pour confirmer l'absence d'intention de donner la mort. "Le prévenu n'a pas poursuivi la victime à l'extérieur et n'a jamais visé le haut du corps lors de ses deux tirs."

Devant le tribunal correctionnel de Charleroi, le ministère public a requis la peine maximale.

L'auteur du coup de feu fatal à la victime et son père, également poursuivi pour avoir donné l'arme à son fils, sont absents à l'audience et sont donc jugés par défaut.

Le jugement est attendu le 18 novembre.