Il y a un siècle, Liège recevait la Légion d’honneur: «Une explosion de joie sans pareille»

En juillet 1919, Liège était la première ville de l’histoire à recevoir la Croix de la Légion d’honneur. Le centenaire de cet événement a été commémoré ce lundi.

Si Liège est régulièrement décrite comme une cité particulièrement francophile, l’événement qui s’y est tenu voici un siècle n’y est sans doute pas étranger. Le 24 juillet 1919, la cité ardente se voyait remettre la Croix de la Légion d’honneur. Quelque 64 villes françaises et six étrangères peuvent s’en targuer aujourd’hui. Mais Liège fut la toute première.

Le centenaire de l’événement a été célébré ce lundi à la Violette, emblématique hôtel de ville liégeois, en présence du général d’armée Benoît Puga, Grand Chancelier de la Légion d’honneur, et d’Hélène Farnaud – Defromont, ambassadrice de France en Belgique.

Pourquoi cet honneur? Il faut remonter un lustre plus tôt, début août 1914, pour en comprendre les origines. C’est à ce moment que se déclenche la Première Guerre mondiale. La Bataille de Liège marque le début du conflit. «La tactique de l’envahisseur consistait à traverser la Belgique neutre afin de déferler sur la France», rappelle l’actuel bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS). «Mais dans ce combat, neutralité n’a pas rimé avec passivité.»

L’armée belge a en effet opposé une résistance inattendue aux Allemands, durant une dizaine de jours, singulièrement dans une douzaine de forts formant une ceinture autour de Liège. La bataille a retardé les plans des belligérants, octroyant à la France un délai inespéré pour se préparer.

Rapidement, l’héroïsme liégeois a suscité l’admiration bien au-delà des frontières belges. Dès le 7 août 1914, le président français Raymond Poincaré, sur recommandation de son ministre des Affaires étrangères, décidait de décerner la Légion d’honneur à la Ville de Liège.

La remise de la croix s’est déroulée aux lendemains de la Grande Guerre, le 24 juillet 1919, dans une cité ardente qui avait rarement aussi bien porté cette appellation. Il faut s’imaginer 120 000 personnes environ «qui attendaient ce rendez-vous dans les rues de Liège, sur la place Saint-Lambert et aux alentours, avec une explosion de joie sans pareille», rappelle Willy Demeyer.

La présence du roi Albert et de la reine Élisabeth, du président Raymond Poincaré et de son épouse, du maréchal Foch et de l’ensemble du conseil municipal de Paris témoigne de l’importance de cet événement.

Le 4 août 2014, à l’occasion des célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale, Liège accueillait une série de personnalités: le prince William et la princesse Kate d’Angleterre, le roi Felipe VI d’Espagne, le roi Philippe et la reine Mathilde, le président allemand de l’époque, Joachim Gauck ou encore le président français François Hollande. Ce dernier, à cette occasion, s’était lui aussi rendu à la Violette, remettant à Willy Demeyer l’insigne d’officier de la Légion d’honneur.

François Hollande, décernant à Willy Demeyer le titre d’officier de la Légion d’honneur, le 4 août 2014. BELGA