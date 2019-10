Chaudières vétustes, infiltrations d’eau, éclairages dangereux: les profs de l’Athénée Uccle 2 en arrêt de travail

40 profs de l’athénée Uccle 2 ont marqué un premier arrêt de travail ce lundi pour réclamer des rénovations dans leur école.

Quelque 40 professeurs sur les 50 présents ont marqué un premier arrêt de travail ce lundi de 11h50 à 12h45 à l’athénée royal d’Uccle 2 pour réclamer des rénovations dans leur école, a indiqué lundi Michel Oeyen, président de la section Bruxelles-Capitale SLFP Enseignement.

La dizaine de professeurs qui n’ont pas marqué d’arrêt de travail devaient faire des interrogations avant les vacances d’automne.

Le gestionnaire des réseaux gaz et électricité à Bruxelles, Sibelga, est venu colmater la fuite de gaz détectée sur une des chaudières à l’arrêt malgré que cette intervention soit normalement à la charge du propriétaire. Le directeur de l’athénée a indiqué qu’un membre de la Direction générale des infrastructures viendra faire un relevé des travaux à réaliser, selon le SLFP.

Vétusté

Les enseignants souhaitent continuer à marquer des arrêts de travail tous les jours jusqu’à l’obtention d’un cahier des charges signé, mentionnant la date de début des rénovations. Ces arrêts auront donc cours jusqu’à vendredi, veille des vacances d’automne.

Le SLFP a déposé un préavis couvrant les arrêts de travail. Le syndicat dénonce entre autres des problèmes de chauffage à cause de la vétusté des chaudières, des infiltrations d’eau et des éclairages défectueux et dangereux. Il remarque que des locaux ont même été déclarés insalubres. «L’athénée de Ganshoren a ouvert la boîte de Pandore», estime Michel Oeyen. «Je connais l’état des bâtiments scolaires à Bruxelles et je pense que c’est le début d’une longue série. Ce n’est même plus à l’administration de gérer, mais au politique d’avoir un plan d’action».

L’athénée royal d’Uccle 2 appartient au réseau d’enseignement de la communauté française, de même que l’athénée royal de Ganshoren. Le personnel et les parents d’élèves de ce dernier établissement se sont mobilisés la semaine dernière pour dénoncer l’état de délabrement des locaux et l’inaction du pouvoir organisateur en rapport.