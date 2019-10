Mata avant Bruges – PSG: «Pourquoi changer notre ligne de conduite?»

Philippe Clement. BELGA

«Paris a plus de qualités, mais sur un match…»

De son côté, l’entraîneur Philippe Clement s’attend à un match intense et difficile, mais refuse de jouer contre-nature.

«Ce n’est pas tout à fait la même approche dans les détails, mais la philosophie de jeu est toujours la même, analyse Clement, qui pourrait relancer Balanta pour combler la suspension de Vormer. C’est très important, quand tu as un style de jeu, qu’il soit clair pour tous les joueurs. Je crois beaucoup dans les qualités de mes joueurs, et eux y croient aussi. On peut faire mal à tout le monde. C’est clair que Paris a plus de qualités que nous mais, sur un match, on peut faire des choses spéciales. Normalement, tu es content quand tu fais déjà un miracle par saison (NDLR: allusion au 2-2 au Real), mais nous voulons toujours plus…»