Le best of foot local: lob parfait, lucarne nettoyée, corner rentrant, du stop pour venir marquer

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour.

1. Arrivé en stop, il inscrit l’unique but du match

Le joueur de Sart (P1 Luxembourg) Muse Murtezi a bien failli ne jamais arriver au match: victime d’une crevaison sur le chemin, il a dû faire du stop afin de pouvoir retrouver un autre coéquipier sur la route et terminer ainsi le chemin vers Florenville. Avec bonheur, donc, puisque c’est lui qui a inscrit l’unique but de la rencontre (0-1)

2. Le lob parfait

Face à Sprimont, Ster (P1 Liège) a renoué avec le succès (2-1) en profitant notamment d’une superbe frappe lobée de Thomas Scheffer. Alors qu’il avait vu le gardien sprimontois avancé, le joueur sterlain a ainsi armé un lob des 35 mètres. Joli!

3. Corner rentrant

Lors du spectaculaire match de P1 namuroise entre Nismes et Andenne (5-2), le local Benjamin Brotin s’est illustré de bien belle manière en égalisant peu après la pause sur un corner envoyé directement dans le but!

4. Spectacle, grand pont et lobs

On a vu du spectacle à Libin-Assenois (P2B luxembourgeoise). Outre les six buts (2-4), la rencontre a offert quelques jolies phases dont plusieurs lobs de qualité.

5. Il nettoie la lucarne

Face à Battice (P2C Liège), Herve s’est imposé de justesse (2-1). Pour cela, il a pu compter sur un coup franc pleine lucarne signé Renaud Closset en toute fin de match. Voilà une toile d’arraignée nettoyée en cette approche d’Halloween…

6. Un but libérateur pour fêter un heureux événement

Lorsque le temps règlementaire est arrivé à son terme, Amblève (P1 Liège) a bien cru arracher le point du partage contre Wévercée, en héritant d’un penalty. Mais non seulement les Amelois n’en ont pas profité, mais en plus les locaux ont inscrit un second but en toute fin d’arrêts de jeu (2-0): l’occasion pour Gilles Mertens, auteur du but libérateur, de célébrer la naissance de sa fille.

7. Duel hesbignon aux relents Sang & Marine

Luc Ernes a gagné contre son ancien coéquipier Didier Quain. Dans un duel hesbignon qui fleurait bon les souvenirs du RFC Liège sur les bancs de touche, le Faimes (P2A Liège) d’Ernes a pris le mailleur sur le Hannut de Quain (1-0).

8. Six buts à lui seul

Auteur d’un succès impressionnant contre Huppaye, Perwez (P2B Brabant wallon) a pu compter sur un phénoménal Jeremy Fareneau, auteur de six des huits buts des siens (8-3).

9. «Il nous a injustement annulé un but et on a couru vers lui»

S’estimant lésés par l’arbitrage, les joueurs de Mellet (P4F Namur) ont pété un câble lors de la cinglante défaite à Gomzée (5-1). De quoi obliger l’arbitre de la rencontre à mettre un terme prématuré aux débats, ceci à la «surprise» du coach melletois: «Il nous a injustement annulé un but et on a couru vers lui, mais il n’y a strictement rien eu, sauf de la tension…». Mouais…

