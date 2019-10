Coupe Davis: la Belgique ira à Madrid avec Goffin, Coppejans, Darcis, Vliegen et Gille

La Colombie avec la paire N.° mondiale en double pour affronter la Belgique

Si la Colombie n’a aucun joueur qui figure dans le top-200 en simple, elle pourra compter sur la paire N.1 mondiale en double, composée de Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, pour tenter de forcer l’exploit contre la Belgique et l’Australie dans le groupe D de la phase finale de la nouvelle Coupe Davis, disputée à Madrid fin novembre (18-24).

Outre Cabal et Farah, qui ont remporté Wimbledon et l’US Open cette année, le capitaine colombien Pablo Gonzalez a sélectionné Daniel Elahi Galán (ATP 210), Santiago Giraldo (ATP 252) et Alejandro Gonzalez (ATP 481). En plus de leurs deux premiers titres en Grand Chelem, Juan Sebastian Cabal et Robert Farah ont aussi décroché cette saison les tournois de Barcelone, Rome et Eastbourne.