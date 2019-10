12 000 visiteurs à la 5e Nuit des musées montois

Les 10 sites ouverts à l’occasion de la Nuit des musées ont fait le plein.

Le succès de la Nuit des musées à Mons ne se dément pas. Pour cette 5e édition, 12 000 visiteurs se sont déplacés pour participer à une expérience muséale qui ne cesse de prendre de l’ampleur chaque année. Les organisateurs ont d’ailleurs enregistré une augmentation de 4000 bracelets vendus par rapport à l’année passée.

Les autorités communales, les équipes du Pôle Muséal et celles de la Maison Losseau sont particulièrement satisfaites du franc succès de cette édition qui a plongé le public dans des ambiances diamétralement différentes, d’un musée à l’autre.

La programmation de cette année se voulait également encore plus ancrée sur le territoire, grâce à de très nombreuses collaborations avec les commerçants, restaurateurs et producteurs locaux. Enfin, une programmation spécialement dédiée au plus petits a permis d’asseoir d’avantage la nuit des musées en tant qu’événement familial.

Durant la soirée (de 19 h à 1 h), 10 musées montois ont ouvert leurs portes et ont chacun organisé des activités permettant de redécouvrir autrement les espaces muséaux. Expositions, musique, danse, comédie, art du cirque, ateliers, spectacles…

Comme chaque année, le pass qui donnait accès à l’ensemble des sites participants à la Nuit des musées pourra être échangé jusqu’au 1er décembre prochain contre une entrée gratuite parmi tous les sites du Pôle muséal.