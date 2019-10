Élections au PS: rien ne change à Mons-Borinage et dans le Centre

Dans les fédérations locales, les dirigeants sortants, seuls candidats à leur succession, ont été réélus.

On ne peut pas dire que les élections internes offrent du suspense au PS, où les scrutins à un seul candidat sont la norme. Outre la présidence du parti, les militants ont également voté ce samedi pour la Présidence et la vice-présidence des fédérations régionales, pour les représentants de la Fédération au Bureau national du PS ainsi que pour les présidences des Unions socialistes communales et des sections locales.

Et du côté de la fédération PS Mons-Borinage, aucune surprise à signaler: les dirigeants sortants, candidats à leur succession, ont été plébiscités. C’est donc le Montois Nicolas Martin qui rempile à la présidence, assisté du Quaregnonais Jean-Pierre Lepine à la vice-présidence.

Nicolas Martin a été reconduit avec près de 93% des voix, c’est 3% de mieux qu’en mai 2015. Jean-Pierre Lepine a lui réuni 89% des voix sur son nom, comme en 2015 où il postulait déjà pour la vice-présidence.

Fabienne Capot réélue

Du côté de la fédération PS du Centre (regroupant les Unions Socialistes Communales de Binche, Estinnes, Morlanwelz, Manage, Seneffe, La Louvière, Le Rœulx, Braine-le-Comte, Soignies et Ecaussinnes), là aussi on prend les mêmes et on recommence.

C’est la députée provinciale louviéroise Fabienne Capot qui a été reconduite au poste de présidente fédérale avec 89% des suffrages exprimés. François Devillers, échevin à Morlanwelz a quant à lui été élu vice-président.

La délégation du Centre au Bureau du PS sera composée de Fabienne Capot, Jacques Gobert et Fabienne Winckel, respectivement bourgmestres de La Louvière et Soignies.