Semaine d'action des syndicats dans les centres d'appel du 21 au 26 octobre

Le travail intérimaire dans les call centers est mis en lumière du 21 au 26 octobre prochains, à l'occasion de la semaine d'action des syndicats dans les centres d'appel, annonce lundi la CNE dans un communiqué.

Avec le slogan "Connecting to win", le front commun syndical organise de nombreuses actions symboliques à travers le pays. Les différents syndicats distribueront un câble multifonction (qui illustre qu'il est possible de se connecter dans la diversité) et des tracts d'information aux travailleurs tout au long de la semaine. Ils souhaitent souligner également à quel point il est important de poursuivre les efforts pour des contrats fixes et pour les droits des travailleurs intérimaires dans les centres d'appel et ailleurs. Le front commun dénonce le recours par les call centers aux services d'intérimaires, depuis des années, mais que ces derniers ne sont pas toujours considérés comme des travailleurs à part entière. Cela est inacceptable, selon la CNE. "C'est précisément pour cela que leur droit de vote aux prochaines élections sociales est si important. Cela signifie que l'on reconnaît qu'ils appartiennent à la même entité sociale et que leur voix compte aussi. Cela permettra également que les problèmes spécifiques aux intérimaires soient discutés dans les organes de concertation", soulignent les représentants syndicaux. La semaine d'action des centres d'appel, organisée depuis 2006 par UNI ICTS (syndicat mondial des travailleurs des entreprises de télécommunication et des centres d'appel), est l'occasion par excellence de sensibiliser les travailleurs, concluent les syndicats.